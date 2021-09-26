Певица Анастасия Приходько рассказала, что ее шестимесячный сын Лука заболел в свой день рождения. Артистка добавила, что вся семья очень переживает за самого маленького.

Об истории Анастасия рассказала в своем аккаунте в Instagram. Певица написала, что свой праздник Лука встретил с бронхитом (чтобы просмотреть фото и видео доскрольте эту статью до конца страницы).

"Нашей крохе уже полгода! Для нашей семьи это так много значит! Твои брат и сестренка так тебя любят, что успевают соскучиться по тебе только за ночь! Каждое утро они сначала заглядывают к тебе, чтобы сказать доброе утро, обнять и поцеловать! " – подписала певица свой пост в Instagram.

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Но ниже подписчики узнают – свой праздник Лука встретил с бронхитом.

"Только будь, пожалуйста, здоровым! Потому что этот бронхит, будь он неладен! Ты еще такой маленький, а уже так серьезно заболел. Но мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее тебя вылечить!" – поделилась певица.

Читатели и фанаты сразу засыпали Анастасию Приходько поздравлениями с таким праздником и пожеланиями скорейшего выздоровления для маленького Луки.

"Скорейшего выздоровления малышу Луке!"

"Поздравляю! Пусть никакие болезни к вам больше не цепляются!"

"Крепкого здоровья вам!"

"Поздравляем, дорогая Настенька, с таким прекрасным днем!"

Напомним, что Анастасия Приходько является судьей на одном из вокальных шоу страны – "Співають всі".

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