На шоу 'Співають всі' вспыхнул скандал между Приходько и Филоновой: ты вообще не соображаешь ничего в вокале

В четвертом выпуске шоу "Співають всі" на канале "Україна" произошел скандал между певицей Анастасией Приходько и ведущей Еленой Филоновой. Артисты разговаривали между собой на громких тонах после выступления сестер певицы Юлии Войс – дуета Наяда.

Так, после того, как девушки спели на сцене шоу, их начали критиковать артисты – за неправильный образ, вульгарность и не честность. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу.

На защиту исполнительниц стала Елена Филонова – она объяснила, что "девочки тонко прочувствовали песню и по-своему ее передали". Звезда отметила, что сестры певицы Юлии Войс спели потрясающее.

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После своих слов Филонова передала микрофон Анастасии Приходько и назвала ее "главной змеей проекта". Певица была не согласна со словами ведущей и раскритиковала дует Наяда, на что Елена начала возражать.

"Настя, они не в зале суда, а на сцене, они две исполнительницы".

В свою очередь Приходько ответила: "Я оцениваю артиста в целом: песню, образ. Ты вообще не соображаешь ничего в вокале. Твое мнение мне не интересно".

К слову, исполнительницы для своего выступления выбрали песню "Вільна" – Тини Кароль і Юлии Саниной, за которую получили 79 голосов. Несмотря на высокий бал, девушки не смогли попасть в финал – им не хватило всего лишь 5 голосов.

Напомним, ранее Анастасия Приходько угодила в скандал с блогером Олегом Машуковским. Визажисту показалось, что артистка оскорбила тех, кто ведет блог и снимает видео в TikTok.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мы писали подробности, как прошел четвертый выпуск "Співають всі" и кто вышел в финал шоу.