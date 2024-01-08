Ведущий 'Золотого глобуса-2024' унизил принца Гарри и Меган Маркл перед многотысячной аудиторией

Ведущий церемонии "Золотого глобуса-2024", стендап-комик Джо Кой жестоко высмеял принца Гарри и его супругу Меган Маркл. В своей вступительной речи он вспомнил о супругах в довольно саркастическом контексте, стоя перед самыми популярными звездами Голливуда.

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Как пишет издание Metro, пара не присутствовала на церемонии, однако это не помешало стендаперу. В частности, Джо Кой пошутил на тему многомиллионного соглашения между герцогом и герцогиней Сассекскими и компанией Netflix.

Свое выступление комик начал с "приятных" слов в адрес Леонардо Ди Каприо и Брэдли Купера, впоследствии дойдя до Гарри и Меган. Джо Кой вспомнил о номинированных на "Золотой глобус" сериалах – "Наследники", рассказывающем о вымышленной семье, между членами которой идет борьба за наследство, и "Корона", снятом по мотивам реальных событий.

"Наследники" имеют девять номинаций. Просто замечательный сериал о богатой, белой, неблагополучной семье, которая плетет интриги – о, подождите, это "Корона", – пошутил он.

На этом Кой не остановился. "Насколько великолепна была Имельда Стонтон в "Короне"... Ее образ королевы был так хорош. Принц Гарри позвонил ей и попросил у нее денег", – добавил ведущий.

Он также пошутил о документальном фильме от Netflix о супругах: "Принц Гарри и Меган все равно будут получать миллионы долларов за то, что они абсолютно ничего не делают – и это только от Netflix!".

В этот момент камеру навели на гендиректора компании Теда Сарандоса, который был озадачен шуткой, однако все же улыбался. Как сообщает Daily Mail, Netflix заплатил 100 миллионов долларов за документальный фильм о Сассекских.

Сериал "Гарри и Меган" столкнулся с волной критики, выйдя на экраны в декабре 2022 года. Одной из причин стала демонстрация Великобритании как расистской страны. В фрагменте из шоу Гарри говорит, что королевская семья имеет "бессознательное предубеждение" и является "частью проблемы", когда речь идет о расизме в Британии.

Из-за отсутствия сенсационности ленту "Гарри и Меган" назвали скучной, а герцог и герцогиня Сассекские получили статус "самых больших неудачников 2023 года". Все подробности – читайте в нашем материале.

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