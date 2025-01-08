'Такого ужаса не испытывала никогда': Победительница 'Холостяка' Шульгина вышла на связь с эпицентра пожара в Лос-Анджелесе

Победительница первого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Александра Шульгина оказалась в эпицентре масштабного пожара, который охватил часть западных регионов Лос-Анджелеса. Блогеру с семьей пришлось эвакуироваться из своего дома, поскольку они живут неподалеку от районов, которые уже сильно пострадали от огня.

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Об ужасных событиях фитнес-тренер рассказала на своей странице в Instagram. Женщина отметила: сейчас для нее самое важное, чтобы все остались в живых.

В соцсетях Александра Шульгина показывала, что ее день начался совершенно нормально. Она отвезла дочь в школу, однако уже через несколько часов была вынуждена забрать наследницу. Администрация учебного заведения отправила родителям сообщения, где отметила: "В связи с задымленностью воздуха и неблагоприятными погодными условиями мы приняли решение закрыть школу до конца дня. Пожалуйста, безопасно направляйтесь в школу, чтобы как можно быстрее забрать своих детей".

Как отметила блогер, пожар не удается потушить, поскольку в городе не утихает сильный ветер. Дом семьи фитнес-тренера расположен всего в 10 минутах от эпицентра огня, поэтому им пришлось быстро собрать вещи и ждать, будет ли объявлена эвакуация жителей их района.

"Пожары остановить не могут, они пошли дальше. Ветер сильный будет еще сутки. Такого ужаса я не испытывала еще никогда. Сгорела школа сына Супермена (так Шульгина называет своего мужа-американца), горят дома друзей, парки, магазины, автомобили, люди, которые не успели эвакуироваться. Я молюсь, чтобы все остались в живых. Вещи – наживное, заработаем, приобретем. Спасибо за ваши сообщения, мы в безопасности", – написала блогер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Шульгина из "Холостяка" объяснила, почему не общается на украинском доме.

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