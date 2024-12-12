'Как вы можете учить русскому ваших детей?' Шульгина из 'Холостяка' объяснила, почему не общается на украинском дома

Победительница первого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Александра Шульгина, которая сейчас проживает в США, объяснила, почему продолжает общаться с семьей на русском языке. По словам блогера, которая создает контент о здоровом образе жизни и организует медитации, ей сложно перейти на украинский, ведь это ей "не отзывается".

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Об этом фитнес-тренер рассказала в интервью на YouTube -канале "Українка в США". Она призналась, что из-за такой позиции постоянно сталкивается с хейтом, особенно из-за того, что общается на языке страны-агрессора со своими детьми.

"Я продолжаю вести свой Instagram на русском. Я пыталась общаться на украинском языке, даже с детьми, но понимаю, что мне это не отзывается на сегодня. Мне тяжело вести медитации. Я не пишу никаких сценариев, у меня нет заготовок. Я прихожу и говорю: "Сегодня у нас медитация "Я Вселенная", или "На беременность". И я не знаю, что там будет. Информация приходит через поток и просто плывет через мой рот", – объяснила блогер.

По словам Александры Шульгиной, она не может заверить, что никогда не перейдет на украинский язык, однако пока выбирает то, что дается ей легче. Как отметила экс-участница "Холостяка", двое ее детей общаются на английском, русском и испанском. Она добавила, что ее дочь Анджелина понимает украинский и может сказать несколько слов на соловьином.

"Я знаю будет этот вопрос: "Как вы можете учить ваших детей русскому?" Дай Бог, чтобы они потом вообще его понимали. Когда ребенок рождается в Америке, даже если оба родителя общаются на украинском или русском, то хочет говорить только на английском. Исключительно на нем. Но мне хочется, чтобы она хотя бы понимала этот язык, не то чтобы разговаривала или писала. Я делаю это для того, чтобы развивался ее мозг. Она смотрит мультфильмы и сказки на русском и украинском, но первым языком будет английский", – высказала свое мнение фитнес-тренер.

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