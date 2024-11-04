'Такие заявления вводили в ступор'. Актер Олег Иваница раскрыл шокирующие случаи неуважения к военным на блокпостах в первые дни вторжения

Актер и сценарист Олег Иваница, находящийся в рядах ВСУ, ошеломил рассказом о том, какие заявления он слышал от украинцев в первые дни вторжения. Артист дежурил от ТрО на блокпостах, где, по его словам, приходилось работать по ночам, а днем спать на бетоне в объятиях с оружием. А за это вместо благодарности он выслушивал недовольные комментарии от проезжавших блокпосты водителей.

Видео дня

Об этом Олег Иваница рассказал в интервью OBOZ.UA. Актер также признался, что думает о водителях, негативно относящихся к военным.

"Я помню, первые дни вторжения мы дежурили на блокпостах, – вспоминает Олег Иваница. – И чуть ли не каждый пятый водитель поражал реакцией: "Чего вы здесь стоите? Зачем отнимаете время проверкой документов?" И такие заявления немного вводили в ступор. Потому что ты с калашматом в объятиях спишь на бетоне, стоишь по ночам на этих улицах, чтобы было спокойствие. И в идеале хочется услышать, что ты молодец. А они: "Из-за тебя не можем быстро проехать". Я считаю, что люди, негативно относящиеся к военным, – это лица, живущие неосознанно, импульсивно".

Олег Иваница говорит, что готовился к войне еще задолго до февраля 2022-го: "Я почувствовал, что вероятность войны очень высока, когда Путин выпустил статью об одном народе. Это было где-то, по-моему, в конце 2021 года. Вот тогда понял, что нам очень желательно всерьез готовиться. Пошел в военкомат. "Здравствуйте! – говорю. – Хочу записаться в территориальную оборону". "Прекрасно, – отвечают, – давайте военный билет". А я понимаю, что последний раз его видел где-то двадцать лет назад. Начал обновлять и успел оформить за день до вторжения. Тогда же, 23 февраля, написал заявление о поступлении в ТрО".

"В начале 2022 года наше подразделение было сформировано в Киеве, затем дислоцировались под Чернобылем, впоследствии поехали на восток, воевали, вернулись. А в начале этого года я перевелся в ПВО", – добавляет актер.

Полное интервью с Олегом Иваницей читайте на OBOZ.UA завтра, 5 ноября.

Ранее OBOZ.UA писал, что рэпер Артём Лоик признался, чем занимается на службе в Нацгвардии: еще никогда не был на линии огня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!