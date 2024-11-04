Рэпер Артём Лоик признался, чем занимается на службе в Нацгвардии: еще никогда не был на линии огня

Рэп-исполнитель Артем Лоик, который после начала полномасштабной войны начал активно волонтерить, рассекретил, чем занимается в Национальной гвардии Украины. По словам артиста, ему не приходилось находиться на линии огня, однако его работа связана с психологией.

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Об этом 35-летний исполнитель рассказал в интервью Славе Демину в новом выпуске проекта "Муз_Тренд". Он присоединился к рядам НГУ в этом году.

"У меня еще не было таких ситуаций, когда я был на линии огня или еще где-то. Я занимаюсь другим. Я инструктор отделения оперативно-психологической работы. Я психолог", – поделился рэпер.

По словам Артема Лоика, первые мысли о том, чтобы вступить в ВСУ, у него появились на четвертый день после начала полномасштабной войны. Он стал на военный учет, однако, когда начал заниматься волонтерством и поиском гуманитарной помощи, понял, что может принести больше пользы в этой сфере.

"На концертах мы собирали очень много денег. И когда прошло время, я увидел, что уже не такое эффективный, потому что, к сожалению, люди устали. Я понял: надо что-то менять. Я встретился с командованием и сказал: "Дайте мне поле, я буду действовать. Я хочу быть эффективным". На общественных началах я работал с освобожденными военными индивидуально и коллективно. Я знал, что это действует", – отметил артист.

Артём Лоик ездит с выступлениями к военным на передовую. Он исполняет свои треки, читает стихи, рассказывает об истории и общается с защитниками.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Артем Лоик поразил, что ему сказал Лепс 24 февраля 2022 года.

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