'Так ты о Маше? Гнида!' Слава Демин прошелся по украинским интервьюерам и испугался реакции

Ведущий Слава Демин оскандалился тем, что назвал наихудшего украинского интервьюера среди женщин. Он решил, что ею является Маша Ефросинина, однако нарвался на хейт от шоумена Анатолия Анатолича.

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Состоялось все в шоу NABARI, где главными гостями были Демин и Анатолич. Ведущему представилась возможность назвать худшего интервьюера среди списка: Маша Ефросинина, Рамина Эсхакзай, Эмма Антонюк, Янина Соколова, Ева Коршик и Алина Шаманская.

Происходило все в шутливой форме. Сначала Демин назвал Машу Ефросинину и объяснил это тем, что хочет повысить просмотры шоу, ведь ее имя самое узнаваемое среди всех предложенных. "Она немного переигрывает в интервью", – обосновал он свое мнение.

Тогда на него наехал Анатолий Анатолич. "Ах ты с*ка. Так ты о нашей Маше! Гнида!" – высказался шоумен.

Тогда Демин изменил свое мнение и назвал Алину Шаманскую самым худшим интервьюером. После очередного возмущения он снова изменил свое мнение. В этот раз карта выпала на Еву Коршик, однако быстро вернулась к Шаманской.

"Не стыдно тебе, женщина сама ребенка воспитывает? – возмутился Анатолич. – Оставила Лос-Анджелес ради страны, ради Родины, а ты ее обсыраешь. Не стыдно тебе? Какой же ты мужчина?"

Свое решение Демин объяснил тем, что женщина "не соглашается прийти ко мне на интервью".

Ранее OBOZ.UA писал, что Слава Демин поспорил с Женей Галичем по поводу репутации Потапа, который после начала полномасштабной войны уехал в Испанию. Ведущий считает, что Потап "потерялся", а певец не согласен с этим мнением и утверждает, что оправдывать его действия не нужно.

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