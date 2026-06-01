Тайны последней ночи Мэрилин Монро: какой намек на самоубийство она оставила незадолго до смерти и почему в этом обвиняли президента США

1 июня исполняется 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро – женщины, которая стала символом Голливуда, сексуальности и американской мечты. Но даже спустя более шести десятилетий после ее смерти одна из величайших загадок XX века остается неразгаданной.

В ночь на 5 августа 1962 года легендарную актрису нашли мертвой в собственном доме в Брентвуде, Лос-Анджелес. Официальной причиной смерти назвали передозировку барбитуратами (успокоительные, снотворные лекарства), а заключение коронера звучало как "вероятное самоубийство". Однако с тех пор вокруг гибели Монро возникли десятки теорий заговора, а среди людей, которых подозревали в косвенной причастности к трагедии, оказался даже президент США Джон Ф. Кеннеди и его брат Роберт Кеннеди.

Прощальный звонок

Американская журналистка-расследовательница Морин Каллаган обращала внимание на последний телефонный звонок Монро, который многие считают ее прощанием с миром.

За несколько часов до смерти актриса позвонила своему другу, актеру Питеру Лоуфорду, который был зятем президента Джона Ф. Кеннеди. Во время разговора она якобы сказала: "Передай прощание Пат (жена Лоуфорда. – Ред.). Передай прощание президенту. И передай прощание сам себе, потому что ты хороший парень".

Именно эти слова впоследствии назвали одним из главных возможных намеков на самоубийство. Впрочем, даже после этого многие люди, которые знали Монро лично, отказывались верить, что она могла сознательно покончить с собой.

Последняя ночь Мэрилин Монро

В ночь на 5 августа 1962 года домработница актрисы Юнис Мюррей заметила, что свет в ее комнате не выключается, а сама хозяйка не отвечает на стук в дверь.

В дом вызвали психиатра Ральфа Гринсона и личного врача Хаймана Энгельберга. Гринсон разбил окно спальни и попал внутрь. Монро тогда нашли мертвой в собственной постели. Она лежала обнаженной, а в руке сжимала телефонную трубку.

После вскрытия в организме звезды обнаружили смертельную концентрацию барбитуратов и хлоралгидрата (седативное, снотворное и противосудорожное лекарственное средство). Коронер округа Лос-Анджелес признал причиной смерти передозировку и пришел к выводу о "вероятном самоубийстве".

Однако само слово "вероятное" оставило пространство для десятков альтернативных версий.

Почему официальная версия вызвала сомнения

Практически сразу после смерти Монро появились люди, которые поставили под сомнение выводы следствия. Друзья актрисы вспоминали, что незадолго до трагедии она строила планы на будущее, обсуждала новые проекты и даже договаривалась о встречах на следующие дни.

Кроме того, некоторые исследователи обращали внимание на противоречия в материалах дела. В частности, много лет обсуждались сообщения об отсутствии следов капсул от якобы принятых лекарств в желудке Монро, странные задержки с вызовом полиции и несогласованности в показаниях отдельных очевидцев.

Из-за этого дело неоднократно возбуждали новыми расследованиями.

Любовный треугольник, который породил теории заговора

Самые громкие версии смерти связаны с отношениями Монро с семьей Кеннеди. В течение многих лет биографы утверждали, что у актрисы был роман с президентом США Джоном Кеннеди. Позже ее также связывали с отношениями с его братом Робертом Кеннеди, который в то время занимал должность генерального прокурора.

Особую огласку история получила после знаменитого выступления Монро на праздновании 45-летия президента в мае 1962 года (незадолго до смерти). Ее исполнение песни Happy Birthday, Mr. President стало одним из самых известных моментов американской политической истории.

Впоследствии появились утверждения, что после того, как отношения с братьями Кеннеди охладели, актриса чувствовала себя использованной и брошенной. Некоторые авторы даже писали, что Монро угрожала созвать пресс-конференцию и рассказать о своих связях с самой влиятельной политической семьей страны. Именно эта версия стала основой для многочисленных теорий заговора, которые десятилетиями связывали имя Кеннеди со смертью актрисы.

Почему в трагедии обвиняли президента США

После смерти Монро слухи только усилились. Бывший муж актрисы, легендарный бейсболист Джо ДиМаджио, был убежден, что братья Кеннеди сыграли трагическую роль в ее судьбе. Он даже не позволил Джону и Роберту Кеннеди присутствовать на похоронах.

Позже ему приписывали резкое заявление: "Я всегда знал, кто ее убил, но я не хотел начинать революцию в этой стране. Все Кеннеди были убийцами женщин, и им это всегда сходило с рук".

При этом никаких доказательств того, что президент или его брат причастны к смерти Монро, так и не было найдено.

Версия о роковой врачебной ошибке

В последние годы все больше исследователей обращают внимание не на политические заговоры, а на состояние здоровья актрисы. Британский биограф Эндрю Уилсон, изучавший обстоятельства смерти Монро, пришел к выводу, что трагедия могла быть следствием медицинской халатности.

По его данным, только за последние два месяца жизни актрисе выписали сотни доз различных препаратов. Монро страдала от хронической бессонницы, тревожности и депрессии, а сочетание нескольких сильнодействующих лекарств могло оказаться смертельным.

Уилсон также обратил внимание на то, что врач Хайман Энгельберг позже отрицал назначение одного из препаратов, который был обнаружен в организме актрисы, хотя документы свидетельствовали об обратном.

По мнению исследователя, если бы такая история произошла сегодня, вопросы могли бы касаться не заговора, а профессиональной ответственности медиков.

