Тайная беременность Эммы Стоун, развод Зои Кравиц и новые отношения Оливии Уайлд: первые скандалы звезд 2021 года

Анастасия Польская Люди 12:23, 6.01.2021 Обновлено: 12:37, 6.01.2021

Актриса Оливия Уайлд закрутила роман с экс-участником группы One Direction, который младше ее на 10 лет, а бывший муж Санты Димопулос чуть не довел свою жену Юлию Леус до выкидыша.

Первые дни нового 2021 года не обошлись без семейных скандалов. В центре внимания оказались как голливудские селебрити, так и наши отечественные. Что происходило в новогодние выходные за закрытыми дверями звездных апартаментов – читайте в материале OBOZREVATEL.

26-летний певец и бывший участник группы One Direction и 36-летняя голливудская актриса пришли за ручку на свадьбу менеджера музыканта Джеффри Азоффа на ранчо в Монтесито. Звездная пара воспользовалась эксклюзивным заявлением и надела богемные образы от Gucci и одинаковые маски. Кроме того, известно, что Гарри Стайлз принимает участие в фильме Оливии.

Оливия Уайлд встречается с Гарри Стайлзом.

Известная актриса Эмма Стоун и ее возлюбленный Дэйв Маккери, режиссер шоу Saturday Night Live, в сентябре 2020 года связали себя узами брака на тайной церемонии. Слухи о беременности звезды ходили еще осенью, однако подтвердились только сейчас, когда папарацци заметили Стоун во время прогулки с большим животом. Теперь общественность точно знает, что Эмма и Дэйв впервые станут родителями.

Эмма Стоун и Дэйв Маккери.
Instagram Эммы Стоун
Беременная Эмма Стоун на прогулке.
Twitter Nimpha

А вот у украинской знаменитости Юлии Леус беременность оказалась под угрозой срыва. Жена украинского шоумена загремела в больницу с угрозой выкидыша после того, как Джеджула ее ударил. Леус рассказала своим фолловерам в инстаграме, что подверглась сильному стрессу из-за этого. В свою очередь, артистка и первая жена Джеджулы Санта Димопулос высказалась по поводу случившегося у Юлии и Андрея.

"Я не судья и не член семьи, чтобы что-то обсуждать и осуждать. Я с трудом наладила отношение с Андреем ради сына. Я очень хорошо отношусь к Юлии и всегда помогу ей, если понадобится помощь", — прокомментировала ситуацию Димопулос на своей страничке в соцсети.

Юлия Леус (слева), Андрей Джеджула и Санта Димопулос

Инсайдер сообщил, что Кардашьян наняла знаменитого адвоката по разводам Лору Вассер, чтобы та представляла ее интересы в суде. Несмотря на то, что звездные супруги пытаются держать в секрете свой разрыв, информация об этом была официально подтверждена источниками. Также известно, что супруги проводят новогодние каникулы раздельно, чтобы уладить все вопросы и мирно разойтись.

Ким Кардашьян разводится с Канье.
Instagram Ким Кардашьян

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" и дочь знаменитого исполнителя Ленни Кравиц решила развестись с актером Карлом Глусманом после 18 месяцев брака. О разводе стало известно 2 января. Интересно, что все это время Зои оберегала свои отношения от излишнего внимания, лишь однажды опубликовав общее фото с Карлом в своем инстаграм.

Зои Кравиц с мужем.
apostrophe.ua

OBOZREVATEL ранее сообщал о скандальных разводах, свадьбах, трагических потерях и неожиданных открытиях в украинском шоу-бизнесе за 2020.

  • Владимир Остапчук со скандалом развелся с Еленой Войченко, после чего женился на возлюбленной Кристине Горняк.

  • Григорий Чапкис взял жену женщину, которая младше его на 52 года.

  • Экс-супруга рэпера Сереги заявила, что бывший муж отобрал у нее сыновей Марка и Платона и не дает с ними видеться.

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