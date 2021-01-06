Тайная беременность Эммы Стоун, развод Зои Кравиц и новые отношения Оливии Уайлд: первые скандалы звезд 2021 года

Актриса Оливия Уайлд закрутила роман с экс-участником группы One Direction, который младше ее на 10 лет, а бывший муж Санты Димопулос чуть не довел свою жену Юлию Леус до выкидыша.

Первые дни нового 2021 года не обошлись без семейных скандалов. В центре внимания оказались как голливудские селебрити, так и наши отечественные. Что происходило в новогодние выходные за закрытыми дверями звездных апартаментов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Оливия Уайлд засветилась на публике с Гарри Стайлзом

26-летний певец и бывший участник группы One Direction и 36-летняя голливудская актриса пришли за ручку на свадьбу менеджера музыканта Джеффри Азоффа на ранчо в Монтесито. Звездная пара воспользовалась эксклюзивным заявлением и надела богемные образы от Gucci и одинаковые маски. Кроме того, известно, что Гарри Стайлз принимает участие в фильме Оливии.

Оливия Уайлд встречается с Гарри Стайлзом.

Эмма Стоун скрывала беременность

Известная актриса Эмма Стоун и ее возлюбленный Дэйв Маккери, режиссер шоу Saturday Night Live, в сентябре 2020 года связали себя узами брака на тайной церемонии. Слухи о беременности звезды ходили еще осенью, однако подтвердились только сейчас, когда папарацци заметили Стоун во время прогулки с большим животом. Теперь общественность точно знает, что Эмма и Дэйв впервые станут родителями.

Эмма Стоун и Дэйв Маккери. Instagram Эммы Стоун

Беременная Эмма Стоун на прогулке. Twitter Nimpha

Накал отношений у Андрея Джеджулы и Юлии Леус

А вот у украинской знаменитости Юлии Леус беременность оказалась под угрозой срыва. Жена украинского шоумена загремела в больницу с угрозой выкидыша после того, как Джеджула ее ударил. Леус рассказала своим фолловерам в инстаграме, что подверглась сильному стрессу из-за этого. В свою очередь, артистка и первая жена Джеджулы Санта Димопулос высказалась по поводу случившегося у Юлии и Андрея.

"Я не судья и не член семьи, чтобы что-то обсуждать и осуждать. Я с трудом наладила отношение с Андреем ради сына. Я очень хорошо отношусь к Юлии и всегда помогу ей, если понадобится помощь", — прокомментировала ситуацию Димопулос на своей страничке в соцсети.

Юлия Леус (слева), Андрей Джеджула и Санта Димопулос

Ким Кардашьян наняла адвоката для развода с Канье

Инсайдер сообщил, что Кардашьян наняла знаменитого адвоката по разводам Лору Вассер, чтобы та представляла ее интересы в суде. Несмотря на то, что звездные супруги пытаются держать в секрете свой разрыв, информация об этом была официально подтверждена источниками. Также известно, что супруги проводят новогодние каникулы раздельно, чтобы уладить все вопросы и мирно разойтись.

Ким Кардашьян разводится с Канье. Instagram Ким Кардашьян

Зои Кравиц подала на развод

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" и дочь знаменитого исполнителя Ленни Кравиц решила развестись с актером Карлом Глусманом после 18 месяцев брака. О разводе стало известно 2 января. Интересно, что все это время Зои оберегала свои отношения от излишнего внимания, лишь однажды опубликовав общее фото с Карлом в своем инстаграм.

Зои Кравиц с мужем. apostrophe.ua

OBOZREVATEL ранее сообщал о скандальных разводах, свадьбах, трагических потерях и неожиданных открытиях в украинском шоу-бизнесе за 2020.