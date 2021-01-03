Зои Кравиц подала на развод спустя 18 месяцев брака

Известная 32-летняя американская актриса Зои Кравиц разводится с мужем Карлом Глусманом. Звезда подала на развод спустя 18 месяцев брака.

Как сообщает издание New York Post, актриса подала документы на развод еще 23 декабря 2020 года. Представители знаменитости также подтвердили новость о расторжении брака. Причину развода Кравиц и Глусмана пока что не называют.

Стоит отметить, что еще летом 2020 года Кравиц опубликовала на своей странице в Instagram чувственное черно-белое фото со свадьбы, где она изображена в обнимку с супругом. В свою очередь в фотоблоге Глусман также опубликовал снимок с супругой и намекнул на то, что в их отношениях не все гладко. Позже он удалил этот пост.

"Один год. Он был не таким, как мы ждали, но я чувствую, что если мы справились с ним, то сможем справиться с чем угодно…" – подписал снимок Глусман.

К слову, Кравиц и Глусман начали встречаться в октябре 2016 года. Через три года звездная пара поженилась: они отгуляли свадьбу в доме отца Ленни Кравица в Париже.

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