Певица Таисия Повалий, которая предала Украину, а теперь хвастается своим российским паспортом, заявила, что работает над двуязычным альбомом. В нем будут песни на русском и украинском, а не на любом другом иностранном языке. Это не удивительно, ведь снова побратать два разных народа – ее главная цель.

Видео дня

"Актриса по жизни" попыталась выдавить из себя слезы, чтобы показать, насколько важна для нее эта миссия. Видео с ее рассказом опубликовали в Telegram российского блогера Natyamba.

"Таисия Повалий хочет выпустить российско-украинский альбом, в котором будет половина песен на русском и половина на украинском языке! Певица хочет, чтобы все помирились. Обратите внимание, Таисия говорит, в прямом смысле, со слезами на глазах", – сообщила Natyamba.

Запроданка, видимо, поняла, что украинцы от нее отвернулись и мало кто слушает ее треки, поэтому решила пойти на крайние меры и привлечь к себе новую аудиторию песнями на другом языке. С другой стороны, Повалий благодаря неожиданному решению выпустить альбом пытается отбелить свою репутацию перед бывшими фанатами.

Ее краткий рассказ на видео звучал так: "Я хочу выпустить русско-украинский альбом, то есть половина песен русскоязычных, половина украиноязычных. Я хочу, чтобы мы снова начали дружить. Это моя главная задача".

Более того, Повалий отстаивала российскую методичку и объяснила, почему должна объединить украинцев и россиян и приложить свою руку к созданию "одного народа": Я чувствую, что нас поссорили специально, а мы должны назло всем дружить".

То, что россияне веками убивали украинцев, подавляли националистические движения и пытали активных общественных деятелей, а 10 лет назад начали очередную войну, Повалий называет обычной "ссорой", которую надо "на зло" уладить.

Ранее OBOZ.UA писал, Евгений Рыбчинский обратился к Таисии Повалий и посвятил предательнице стихотворные строки, в которых назвал артистку "живым трупом" и "проклятой ведьмой".

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