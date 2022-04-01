'А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение': монолог Лукашенко стал новым мемом в сети

Абсурдный разговор президентов РФ и Беларуси Александра Лукашенко с Владимиром Путиным от 11 марта стал объектом троллинга в сети. В частности, украинцы высмеивают часть, в которой "чыкчырык" рассказывает собеседнику, "откуда на Беларусь готовилось нападение" украинцев и его привезенную на встречу карту.

Под знаменитый монолог молодые блогеры "фотошопят" Лукашенко в разные места: возле мусорника, на вокзале, во дворе с бабушками, а также снимают свои пародии. Ролики с хежтегом #Аявамсейчаспокажу в Tiktok собрали уже более 6 млн. просмотров, однако многие авторы его не используют (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оригинал был снят 11 марта 2022 года во время переговоров самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Видео дня

В разговоре белорус заявил собеседнику, что может на карте продемонстрировать место, откуда украинцы якобы готовили нападение на его государство. По словам партнера Путина, если бы не был нанесен "превентивный удар" по позициям Украины 24 февраля, пострадало бы много его соотечественников.

Этот монолог начали активно высмеивать в Интернете, "вставляя" Лукашенко в разнообразные забавные ситуации, подчеркивающие абсурдность его заявлений или демонстрирующие незаинтересованность собеседников.

Среди них: психиатрическая больница, вокзал со спящими людьми, курятник, поезд, американские горки и т.д.

Кроме этого, талантливые пользователи начали создавать так называемые "видео с неожиданным финалом". Они затягивают интригу, заставляя зрителя досмотреть ролик до конца, и в самый ответственный момент повторяют монолог Лукашенко.

Например, одна из блогерш дала совет, что делать, если на тебя посмотрел красивый парень: "Отвернись, опусти взгляд, улыбнись, скажи: "А я вам сейчас покажу..." Другой украинец раскрыл подписчикам, как действовать в машине с любимой в одиночестве. Видео получило аналогичную развязку.

Подобные ролики собирают по несколько сотен тысяч лайков и множество забавных комментариев.

Высмеял Лукашенко в своем Instagram и звезда "Дизель шоу" Егор Крутоголов, объединивший бред диктатора и недавний взрыв склада в Белгороде.

"А я вам сейчас покажу, откуда из Белгорода планировалось нападение! Я, вон, и карты взял с собой, сейчас покажу! И вот если бы мы за 6 часов до нападения не нанесли привентивный удар по нефтебазе..." – говорится в его шутливом сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи сети "прославили" пленника-оккупанта из Горловки, которого между собой прозвали "Чмоней". Несуразный внешний вид захватчика вызвал вдохновил на множество пародий в TikTok.

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