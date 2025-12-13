Сюрприз, сюрприз, сюрприз: Макс Барских презентует новый бенгер 'Не складывается'

За день до большого сольного концерта во Дворце спорта в Киеве Макс Барских без предварительного анонса выпускает новый сингл.

Неожиданная премьера артиста удивила даже самых преданных поклонников артиста.

Песня "Не складывается" звучит неожиданно даже для отчаянных фанов артиста: ритмы танго, многоголосие и яркие духовые инструменты заставляют задать вопрос — тот ли это тот самый Барских, к которому привык украинский слушатель? Именно эту трансформацию активно обсуждают журналисты и музыкальные обозреватели в сети.

Комментарии в соцсетях артиста не утихают: "Я еще от "Бывшего" не отошла, а тут уже новый хит надо разучивать", "Я просто подсела — в голове крутит без конца", "Эта песня обо мне", "Жизненно и реалистично: ночью включается свет — подъем, получается новая песня у Макса — сон уже прошел".

"Не останавливайте этот болид по производству хитов" — именно так слушатели окрестили осенне-зимний сезон музыкальных премьер от Макса Барских.

Вживую премьера песни "Не складывается" впервые прозвучит со сцены Дворца спорта в Киеве во время большого сольного концерта уже завтра.