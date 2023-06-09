Сюрприз из прошлого: пять знаменитостей, которые скрывали внебрачных детей. Фото

Многие знаменитости предпочитают не выносить свою личную жизнь на общее обозрение. Чаще всего это происходит не из моральных соображений, а потому что им есть что скрывать. И мы имеем в виду внебрачных детей. К слову, герои нашей подборки не считают это преступлением.

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OBOZREVATEL представляет вашему вниманию селебрити, у которых родились потомки вне брака. Некоторые из них унаследовали талант своих родственников (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Арнольд Шварценеггер

Сердцееда и звезду боевика "Терминатор" Арнольда Шварценеггера вряд ли можно назвать примерным семьянином. Именно потому от него ушла супруга Мария Шрайвер, которая спустя много лет узнала об изменах супруга с домработницей Милдред Патрисией Баена. Женщина 2 октября 1997 года родила знаменитости мальчика Джозефа. Он невероятно похож на Шварценеггера.

Стивен Тайлер

Американский исполнитель, автор песен и вокалист группы Aerosmith Стив Тайлер имел мимолетную лавстори с моделью Биби Бьюэлл. В результате связи девушка забеременела и родила дочь Лив. До 9 лет красавица считала своим биологическим отцом мужа матери – Тодда Рандгрена. Однако потом она начала замечать, что очень похожа на дочь Стивена Мию. Актриса напрямую спросила у матери об этом, которая и рассказала ей всю правду. Лив сейчас 45 лет, а Мие – 44.

Джуд Лоу

Актриса Сэйди Фрост подарила британской звезде кинематографа Джуду Лоу троих детей. После расставания с ней, артист начал роман с Сиенной Миллер. Однако он позволял себе изменять ей с няней своих детей. В 2008 году мужчина имел интрижку с новозеландской моделью Самантой Берк, которая родила ему дочь Софию. А в 2015 году – четырех недельную лавстори с певицей Кэтрин Хардинг, от которой у него появилась еще одна дочь Ада.

Крис Браун

Американский певец Крис Браун известен своим романом с певицей Рианной. Он также встречался и был помолвлен со стилисткой Карруче Тран. Во время проживания с девушкой, Браун не постеснялся иметь интрижки с Нией Гусман, от которой он имеет дочь Ройалти. Также Браун является отцом Эко Катори Браун (род. 20 ноября 2019, его мать – модель Аммика Харрис) и Лавли Симфани Браун (род. 7 января 2022, ее мать – модель Даймонд Браун).

Джей-Зи

Несмотря на то, что супруг Бейонсе отказывается признавать внебрачного сына, Ванда Саттертвей утверждает, что во время краткосрочного романа с рэпером, она забеременела от него. Первенцем знаменитости стал Райт Саттертвей. Сейчас мужчине около 30 лет. Кроме того, в мае 2020 года 28-летняя девушка из города Мэриленд, по имени Латиша Мэйсер, опубликовала в Instagram ряд постов, в которых утверждала, что является внебрачной дочерью Джей-Зи. В подтверждение своих слов она выложила в сеть сравнительные фото рэпера и себя.

Недавно OBOZREVATEL рассказал, кто из звезд был рожден в глубинке, но все равно покорил весь мир. В нашу подборку попала Меган Фокс, Деми Мур, Шарлиз Терон. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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