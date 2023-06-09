Пять знаменитостей, которые родились в глубинке, но покорили весь мир. Фото

Место рождения, несомненно, может повлиять на жизнь людей, но точно не определяет, кем они должны быть. Выросшие в глубинке звезды доказали это всему миру, покорив его.

Видео дня

Такими знаменитостями восхищаются, ведь добиться успеха, когда ты живешь вдали от мегаполисов, киностудий и больших сцен, гораздо сложнее. OBOZREVATEL расскажет о 5 звездах, доказавших, что таланты рождаются далеко за пределами больших городов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Меган Фокс

Секс-символ Голливуда Меган Фокс родилась в небольшом городке Ок-Ридж, население которого составляет менее 30 тысяч человек. Перспектив прославиться в таком месте не было, но талантливая девочка сумела покорить ТВ своими танцами. Впоследствии ее заметили и в Голливуде.

Тейлор Свифт

Сегодня песни Свифт звучат во всем мире, но свой талант она начала развивать на ферме в маленьком городе Вайомиссинг, где кроме нее жили еще около 10 тысяч человек. Ее путь к успеху начался на местных площадках, а уже через несколько лет она покоряла самые большие сцены Америки.

Деми Мур

Всемирно известная актриса Деми Мур своему родному городу даже благодарна. Она считает, что небольшой Розуэлл, с которым связана мистическая легенда о пришельцах, закалил ее характер. В колоритном и немного неприветливом населенном пункте она научилась преодолевать невзгоды, быть сильной и не бояться трудностей.

Шарлиз Терон

Звезда "Адвоката дьявола" родилась очень далеко от Голливуда – в южноафриканском городке Бенони. Детство актрисы, прошедшее среди дикой природы, впоследствии повлияло на ее желание стать активисткой по защите прав животных.

Пинк

Исполнительница Пинк выросла в маленьком городе Дойлстаун в штате Пенсильвания. Именно тогда она получила прозвище "Пинк", которое дали ей одноклассники. Артистка была застенчивой и часто краснела.

Ранее OBOZREVATEL писал о Дженнифер Лопес, Джиме Керри и других звездах, которые в начале карьеры жили где угодно, только не в комфортных апартаментах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!