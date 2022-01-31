Сыновья Памелы Андерсон выросли и покорили Голливуд. Как сейчас выглядят Брэндон Томас и Дилан Джаггер

Американская актриса Памела Андерсон мать двух сыновей – Брэндона Томаса и Дилана Джаггера, которых родила от музыканта и одного из основателей хэви-метал группы "Mötley Crüe" Томми Ли. Дети звезды также стали известными и покорили своим талантом Голливуд. Сейчас им 25 и 24 года, соответственно.

Как пишет BestLife, участие в реалити-шоу, работа моделью и музыкантом приносят парням большие успехи. Еще в 2015 году на шоу Эллен ДеДженерес звездная мать, не скрывая эмоций, восхищалась своими детьми.

"Они замечательные дети. Мне очень повезло, потому что это могло быть катастрофой. Я так горжусь ими. Они такие господа… всех портят до нитки. И портят меня насквозь! Они просто настоящие возлюбленные", – сказала кинозвезда.

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Пять лет сыновья Андерсон посещали школу-интернат в Ванкувере на озере Шониган. Андерсон тщательно защищала их личное пространство, за что они ей благодарны. Несмотря на развод родителей, сыновья поддерживают с ними хорошие отношения. Кроме того, дети звезд долго не знали, что их родители популярны. Об этом парням рассказали друзья.

Старший сын артистки Брэндон Томас Ли родился 6 июня 1996 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. У него американское гражданство, но принадлежит парень к смешанной национальности. У Брэндона есть известная в музыке тетя Афина Ли и дядя Джеймс Коттак, который занимается немецкой рок-группой "Scorpions". Парень работает в американском реалити-шоу, моделью и актером. Впервые в индустрии шоу-бизнеса он появился в 2002 году в документальном фильме "Playboy" "The Ultimate Pamela Anderson".

Брэндон Томас Ли позировал вместе с Кэмерон Даллас и Пайпер Америка Смит для бренда Dolce & Gabbana.

В 2019 году он начал сниматься в возрождении реалити-шоу 00-х "Холмы " и в фильме Netflix "Сьерра Берджесс – неудачница".

"У меня была довольно сумасшедшая жизнь, и я провел большую ее часть, прячась от прожекторов, пытаясь быть нормальным ребенком. Раньше меня все это возмущало. Но в моей жизни наступил момент, когда я хочу показать людям, кто я на самом деле. Но наши друзья могут это подтвердить: мы с Диланом не брали ни доллара у родителей с тех пор, как учились в старшей школе", – рассказал Брэндон.

Второй сын Андерсон Дилан Джаггер Ли родился 29 декабря 1997 года в Малибу, Калифорния. Несколько лет он посещал музыкальную школу и начал свою модельную карьеру с показа коллекции бренда Saint Laurent 2016.

Сейчас парень работает музыкантом, а также имеет собственный модельный бренд. Ранее он состоял в музыкальной группе "Midnight Kids", которая в 2020 году выпустила свой дебютный EP из восьми песен "The Lost Youth", но вышел из нее и создал дуэт "Motel 7". Также Дилан сотрудничал с брендами Acne Studios, Armani Exchange, Coach, Dolce & Gabbana, Hugo Boss и True Religion.

"Мой папа любит всю музыку, но раньше я ненавидел музыку. Я не хотел заниматься музыкой. Я не хотел быть актером. Я не хотел ничего делать. Потом я влюбился в это", – рассказал Дилан.

Коротко о звезде:

Памела Андерсон – американская актриса и фотомодель канадского и финского происхождения. Родилась 1 июля 1967 года в Ледисмите (Канада). В 1989-м впервые попала на обложку журнала Playboy и в дальнейшем активно сотрудничала с компанией. В 1992 году начала сниматься в сериале "Спасатели Малибу", после которого стала одним из секс-символов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно появились слухи о том, что Памела Андерсон и ее муж, телохранитель Дэн Хейхерст разводятся. Пятый брак54-летней артистки на данный момент продлился чуть больше года.