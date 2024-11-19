Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по подозрению в изнасиловании: что известно о 27-летнем парне. Фото

Сын кронпринцессы Норвегии Мэтте-Марит – Мариус Борг Хойби – оказался за решеткой из-за подозрения в изнасиловании. Его обвиняют в нарушении Уголовного кодекса, "который касается полового акта с лицом, находящимся без сознания или по другим причинам, не может сопротивляться".

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Борг Хойби отрицает свою вину. Как сообщает Daily Mail, представители полиции утверждают, что задержали 27-летнего мужчину во время вождения автомобиля, в котором сидела вероятная потерпевшая, пострадавшая также во время его нарушения закона в августе. Напомним, тогда его арестовали из-за нападения на женщину в квартире и угроз поджечь ее личные вещи.

"Что полиция может сказать об изнасиловании, так это то, что речь идет о сексуальном акте без полового акта. Жертва, как утверждается, не могла сопротивляться", – сообщили в полиции.

Правоохранители уверяют, что провели обыск автомобиля и изъяли доказательства. Как сообщает норвежская телекомпания NRK, Борг Хойби сейчас находится в центре заключения на Гренландии в столице – Осло.

"У нее тяжелые времена, и это нелегко. Не она сообщила об инциденте, а полиция возбудила дело. Она не искала внимания общественности. Она не знала ни обвиняемого, ни других жертв по этому делу к инциденту, упомянутому в пресс-релизе. И она хочет, чтобы ее защитили", – сказала советница Хеге Саломон насчет состояния потерпевшей.

По ее данным, пострадавшей 20 лет.

Борг Хойби был задержан еще 4 августа после ссоры с женщиной в квартире в Осло. Его обвиняли в нанесении телесных повреждений жительнице, с которыми у него были отношения. Тогда полиция находила нож, воткнутый в одну из стен спальни. В сентябре его снова арестовали за нарушение запретительного предписания.

"У меня есть несколько психических расстройств, а это значит, что на протяжении моего воспитания и взрослой жизни я имел и имею проблемы. Я долгое время боролся со злоупотреблением психоактивными веществами, и в прошлом проходил лечение. Употребление наркотиков и мои диагнозы не оправдывают случившегося в квартире на Фрогнера в ночь на воскресенье", – признавался тогда Борг Хойби.

После этого инцидента ему предусматривали шесть лет наказания. Теперь обвинения расширили до наказания в виде десяти лет.

Что известно о Мариусе Борг Хойбе

Мариус Борг Хойби родился в 1997 году в браке кронпринцессы Мэтте-Марит с кронпринцем Гоконом, наследником норвежского престола. Однако произошло это еще до их бракосочетания в 2001 году. Его и сводных братьев и сестер – 20-летнюю принцессу Ингрид Александру и 18-летнего принца Сверре Магнуса – супруги воспитывали вместе. Однако только у Борг Хойби нет официальной публичной роли принца.

В этом году перед судом 27-летний мужчина признавался, что у него есть психические проблемы и он употребляет наркотики.

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