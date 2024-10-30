Представителя Франции на Евровидении 2024 обвинили в сексуальных домогательствах: что он сделал

Певца Slimane, представлявший Францию на песенном конкурсе Евровидения 2024 с песней Mon amour, обвинили в сексуальном домогательстве. По данным потерпевшего, которым стал бывший член технической команды артиста, инцидент произошел в конце 2023 года после одного из концертов солиста.

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Экс-техник, имя которого не разглашается, в понедельник, 26 октября, подал жалобу на певца в прокуратуру Сент-Этьена, Франция, и обвинил его в сексуальных домогательствах. Местное медиа Le Parisien сообщает, что инцидент произошел в ночь с 17 на 18 декабря 2023 года.

Потерпевший утверждает, что после концерта Slimane устраивал небольшую вечеринку, чтобы отпраздновать завершение первого этапа своего песенного тура. Около часа ночи после того, как техник закончил демонтаж сцены и декораций, он пришел на пати, и тогда певец якобы прижал его к стене и "принуждал к чему-то".

По словам техника, он ответил, что не заинтересован в сексуальных связях с исполнителем, более того, он гетеросексуален и женат. Певец якобы настоял на интиме и затащил его в свою гримерку.

"Моему клиенту было очень неудобно, он постоянно говорил, что ему это неинтересно, но артист настаивал и спрашивал, будут ли заинтересованы другие члены команды. Мой клиент поспешно покинул гримерку и сел в гастрольный автобус. Он думал, что все закончилось, но ночью артист в течение двух с половиной часов посылал ему множество сообщений и видеороликов сексуального и даже порнографического характера", – объяснила адвокат техника Анна-Софи Шарриерас.

Утром мужчина успел сообщить своему работодателю об инциденте, а не смолчал о пережитом опыте. Тогда руководство якобы срочно отозвало двух других своих сотрудников, работавших со Slimane в этом концертном туре.

Среди французов поползли слухи, что из-за так называемого купленного молчания певец смог спокойно выступить в мае на Евровидении 2024, участвовать в известных национальных шоу, таких как The Voice, и получить славу на международном уровне.

Как сообщает источник, команда исполнителя не знала о жалобе члена технической команды и утверждала, что это "сумасшедшая история".

Если обвинения подтвердят в ходе расследования, Slimane грозит один год заключения и штраф в размере 15 000 евро.

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