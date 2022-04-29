Сына Канделаки захейтили в сети: почему ты не в армии и не воюешь в Украине? Боишься, что не вернешься?

28 апреля сын одиозной российской пропагандистки Тины Канделаки, музыкант Леонтий (Лео) Кондрахин отметил свой 21 день рождения. Под праздничным постом именинника собралось большое количество комментариев, однако интернет-пользователи писали ему не пожелания, а вопросы касательно игнорирования мобилизации в РФ. Парень, который в 2017 году окончил суворовское военное училище, как и сыновья многих элитных семей, уклонился от призыва в русскую армию.

Пользователи сети начали интересоваться, почему ребенок такой "патриотичной" сторонницы путинского режима до сих пор не пошел воевать в Украину. "Боишься, что не вернешься?", – оставляли комментаторы, передает британское издание Мirror.

Одной из первых не стала молчать известная блогерша-оппозиционер из РФ Ника Белоцерковская. Она обратилась к телеведущей: "Тина, надеюсь твой сын, как сын патриотки, сейчас в танке под Мелитополем?"

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Теперь же волна хейта обрушилась и на самого Лео. Подписчики оставляли гневные комментарии в соцсетях касательно позиции его матери, а 21-летнего музыканта называли сыном "чудовища и монстра", трусом и псевдопатриотом.

"Почему ты не в армии? Боишься, что не вернешься домой?", "Такой патриот, проявляющий большую любовь к России, а тебя даже нет на поле боя", "Никому не интересна твоя музыка. Лучше используй свой голос и помоги Украине положить конец этой страшной войне", "Как ты можешь жить и понимать, что твоя мать – чудовище, которому радостно видеть, как убивают детей", "Миллионы людей плачут, когда видят убитых стариков, женщин, детей, а твоя мать и глазом не моргнет", "Мне очень жаль тебя, приятель. Я очень надеюсь, что ты сможешь жить, не ненавидя себя и свою мать", – процитировал Мirror сообщения комментаторов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, грузинский актер и музыкант Вахтанг Кикабидзе прокомментировал поступок своей соотечественницы, телеведущей Тины Канделаки, которая публично поддержала войну в Украине и политику президента-диктатора Путина. Кинодеятель намекнул, что у пропагандистки нет мозгов.