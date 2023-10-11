Сын звезды 'Каменской', которая всем лгала о русофобии в Украине, сделал тату с изображением серийных убийц

Сын украинской актрисы-предательницы Елены Яковлевой – Денис Шальных – отважился на очередную скандальную модификацию внешности в РФ. Наследник звезды сериала "Каменская" набил на теле татуировки с лицами серийных убийц.

Теперь 30-летний уроженец Москвы будет разгуливать по столице террористического государства с портретами Теда Банди и Джеффри Дамера. Объясняя свой выбор, Шальных заявил, что тема серийных убийств и преступлений "его всегда интересовала" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Не в том плане, что я от них фанатею или испытываю к ним теплые чувства. Просто какие-то факты из биографий интересны. Люди, когда меня видят, думают, я какой-то конченый, сторонятся меня. Во многом, по моему мнению, это полезный момент", – выдал сын Яковлевой свои асоциальные наклонности.

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Иронично, что пока мать Шальных игнорирует проделки сына, психиатры в РФ бьют тревогу. На одном из шоу на росТВ подчеркнули, что выбор сына актрисы вызывает "много психологических вопросов".

Сама артистка, родившаяся на Житомирщине, но предавшая родину, не комментирует тот факт, что ее сын давно перестал походить на себя. Пока наследник забивал лицо и тело чернильными изображениями, мать лгала о русофобии в Украине. В марте 2022 она просила дать ей возможность похоронить отца в Харькове.

Напомним, ранее российскую актрису театра и кино Елену Яковлеву, известную главной ролью в детективном сериале "Каменская", не пустили на территорию Украины. Позже она заявила, что ехала к своим родителям и другим родственникам, живущим в Харькове, добавив, что получила запрет на въезд из-за визита в Крым в 2015-2016 годах.

Как писал OBOZREVATEL, еще в 2020 году Денис Шальных поразил публику своими татуировками на лице, за которым уже почти не видно кожи россиянина. Больше об этом – читайте по ссылке.

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