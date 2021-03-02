Сын Усамы бен Ладена написал десятки картин об Америке и впервые показал их

Сын основателя террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена Омар заинтересовался живописью. Ему нравится рисовать дикую природу американского Запада.

В большинстве его работ можно увидеть элементы экспрессионизма с примитивизмом. Родной дядя Омара был талантливым художником, также живописью увлекалась его мать. Об этом пишет Vice.

Сын Усамы бен Ладена с раннего детства имел тягу к рисованию. По его словам, день, когда одну из его картин повесили в школе, он считает одним из самых счастливых в своей жизни. Именно творчество помогает мужчине легче справиться с негативным опытом и психологическими травмами, которые он получил в детстве. Усама бен Ладен воспитывал своих детей в чрезмерной строгости, а также часто бил их.

Когда Омару исполнилось всего 15, суровый отец хотел убедить его стать террористом-смертником, однако ему это не удалось. Спустя три года 18-летний парень вышел из террористической организации и с каждым днем стал отдаляться от родного папы все больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, под картиной Мунка "Крик" нашли тайное послание автора. На протяжении многих лет специалисты не придавали особого значения словам "могло быть нарисовано только безумцем", предполагая, что их мог написать кто-то из зрителей в галерее.