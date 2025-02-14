Сын Роднянского назвал настоящую причину развода с российской актрисой и ее политическую позицию

Сын украинского кинорежиссера Александра Роднянского, экономист Александр Роднянский-младший рассекретил истинную причину развода со своей бывшей женой, российской актрисой Яниной Студилиной. По словам госслужащего, их отношения дали трещину еще до 24 февраля 2022 года, когда экс-избранница решила переехать в РФ, однако начало великой войны расставило все точки над "і".

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Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Алесе Бацман. Кроме того, экс-советник президента Владимира Зеленского отметил, что его бывшая не поддерживает режим Кремля.

"Мы расходились и раньше (до начала большой войны. – Ред.), наши отношения были не идеальными. Мы долгое время жили вместе в Кембридже, Принстоне, где родилась моя дочь, и это была семейная и стабильная жизнь. Потом жена захотела вернуться в Россию. У нее там были все главные проекты, связанные с кино. Я был против, это уже стало большой трещиной, потому что мне это казалось бессмысленным. На тот момент я для своей дочери выбил место в лучших школах Кембриджа, потому что был там профессором. Мне казалось полным безумием ехать тогда в Россию. Но оказалось, что наши ценности отличались", – поделился сын режиссера.

По словам Александра Роднянского-младшего, эти проблемы в отношениях с Яниной Студилиной начались примерно в 2019-2020 годах. Экономист заметил: уже в то время они с избранницей понимали, что их жизненные пути расходятся. Однако последней каплей для окончательного развода стала большая война.

"Когда все произошло (началось полномасштабное вторжение. – Ред.) и Яна решила, что она остается в России, я отреагировал очень эмоционально. Мне казалось это опасным, но там ее дом, работа, родители, какие-то свои объяснения. Тогда для меня все стало понятно. Хочу уточнить: она не поддерживает режим. Не хочу говорить лишнего, потому что могут быть разные последствия. Она не сторонник всего, что произошло, и не поддерживает режим. Но там ее семья и жизнь", – отметил экономист.

Напомним, Александр Роднянский-младший развелся с Яниной Студилиной летом 2022 года. Тогда актриса отметила, что точку в отношениях они поставили в начале большой войны, ведь муж хотел строить жизнь в Европе, а она "выбрала себя" и осталась в России.

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