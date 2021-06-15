Сын Григория Чапкиса обнародовал архивные фото отца в шароварах и вышиванке

42-летний сын знаменитого украинского танцора и хореографа Григория Чапкиса, Грег, обнародовал снимки из семейного архива. На черно-белых кадрах его отец в вышиванке, шароварах и сапогах танцует гопак.

Воспоминаниями об умершем отце Грег поделился на своей странице в Instagram. В комментариях подписчики соболезнуют ему и всячески поддерживают.

Отметим, что в ансамбле Павла Вирского Григорий Николаевич танцевал на протяжении 26 лет. Талантливый артист довольно быстро стал самым знаменитым участником ансамбля: на его выступления приходили легендарные звезды, общественные деятели и влиятельные политики – Элвис Пресли, Фидель Кастро, Мао Цзэдун, Хо Ши Мин. Вместе с ансамблем он объездил около 70 стран.

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Кроме этого, Чапкис-младший опубликовал несколько относительно недавних фотографий, сделанных на проекте "Танцы со звездами", куда его вместе с отцом приглашали стать членами жюри. "Я всегда хотел, чтобы ты мной гордился", – отметил Грег под изображениями.

Также сын знаменитого хореографа показал кадры, на которых они гуляют на улице в марте этого года: Григорий Николаевич в защитной маске и теплой меховой шапке идет по внутреннему дворику жилого комплекса. "Я буду скучать по нему", – подписал Чапкис-младший.

Коротко о знаменитости:

Григорий Чапкис – украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины, судья телевизионного проекта "Танцы со звездами", руководитель "Школы танцев Чапкиса". Был четырежды женат. Четвертая супруга моложе Чапкиса на 51 год – она ровесница его внучки Анны Сафрончик.Грег – его сын от второго брака, младший Чапкис работает хореографом хип-хопа в Сан-Франциско (США).

Ранее OBOZREVATEL писал, где и когда похоронят Григория Чапкиса. Также опубликованы последние прижизненные фото артиста.