Сын Елизаветы II навестил отца в больнице и вышел со слезами на глазах. Фото

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз навестил отца принца Филиппа в больнице, которого на днях госпитализировали с плохим самочувствием. Папарацци застали его в машине со слезами на глазах.

В сети опубликовали кадры, где принц Чарльз расстроенный покидает клинику опубликовали. На фото видно, как сын Елизаветы II вернулся к машине со слезами на глазах.

Как сообщает Sky News, у отца в больнице принц Чарльз пробыл около 30 минут. Такой короткий визит был связан с тем, что ранее принц Уэльский никогда не навещал отца в больнице. Кроме того, во время пандемии коронавируса члены королевской семьи не посещали друг друга в клиниках.

К слову, посещать в больнице пациентов можно только при исключительных обстоятельствах из-за пандемии.

Стоит отметить, что причину, по которой госпитализировали 99-летнего принца Чарльза в больницу, не сообщают. Известно только то, что супруг Елизаветы II пробудет в клинике минимум еще неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл королевских званий и статуса.