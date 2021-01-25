Сын Ефремова откровенно рассказал о проблемах с алкоголем
Сын российского актера Михаила Ефремова Никита признался, что в его жизни был период, когда алкоголь для него стал реальной проблемой и помехой в работе. Однажды он даже сорвал съемки в пьяном состоянии.
Такими подробностями Никита поделился в интервью YouTube-программе "Осторожно, Собчак!". По словам мужчины, сам он не осознавал проблемы с алкоголем до тех пор, пока ему не стали на это указывать окружающие (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Работе он стал мешать, когда я сорвал какую-то там первую съемку или что-то такое. Я понял, что у меня проблемы, когда все вокруг начали про это говорить. На съемке я был какой-то невменяемый вообще, пришлось отменить. Потом я заплатил штраф, все переснимали. Штраф был примерно 500 тысяч рублей", – заявил он.
Никита также добавил, что полностью изменил образ жизни и уже довольно давно не прикасается к спиртному. От других вредных привычек он тоже избавился.
Никита Ефремов – российский актер театра и кино. Сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, который 8 июня стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Никита снимался в таких фильмах, как "Забава", "Любовь с акцентом", "Пассажирка" и многих других.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Однако позже артисту смягчили приговор до 7,5 лет.