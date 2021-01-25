Сын Ефремова откровенно рассказал о проблемах с алкоголем

Сын российского актера Михаила Ефремова Никита признался, что в его жизни был период, когда алкоголь для него стал реальной проблемой и помехой в работе. Однажды он даже сорвал съемки в пьяном состоянии.

Такими подробностями Никита поделился в интервью YouTube-программе "Осторожно, Собчак!". По словам мужчины, сам он не осознавал проблемы с алкоголем до тех пор, пока ему не стали на это указывать окружающие (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Работе он стал мешать, когда я сорвал какую-то там первую съемку или что-то такое. Я понял, что у меня проблемы, когда все вокруг начали про это говорить. На съемке я был какой-то невменяемый вообще, пришлось отменить. Потом я заплатил штраф, все переснимали. Штраф был примерно 500 тысяч рублей", – заявил он.

Никита также добавил, что полностью изменил образ жизни и уже довольно давно не прикасается к спиртному. От других вредных привычек он тоже избавился.

Никита Ефремов – российский актер театра и кино. Сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, который 8 июня стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Никита снимался в таких фильмах, как "Забава", "Любовь с акцентом", "Пассажирка" и многих других.

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