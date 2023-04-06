Сыграла медсестру Эйбл: в возрасте 84 лет умерла звезда сериала ''МЭШ'' Джуди Фаррелл. Фото

2 апреля 2023 года от осложнений инсульта скончалась американская актриса Джуди Фаррелл. Артистка известна по роли медсестры Эйбл в сериале "Чертова служба в госпитале Мэш", который транслировался с 1972 по 1983 года. Она также работала над сценарием одного из эпизодов проекта.

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Об этом сообщило издание Deadline. Как рассказал сын Джуди Майкл, последние дни женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Она не могла есть, говорить и двигаться. За несколько дней до смерти Фаррелл госпитализировали (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Актриса сыграла более чем в 15 картинах. Среди них – "Напряги извилины", "Долговременные отношения", "Комната 222", "Медэксперт Куинси", "Близкий незнакомец". Знаменитость также писала сценарии для кинолент "Порт Чарльз", "Ребенок ниоткуда", "Слава".

Во время учебы на магистратуре в Калифорнийском университете в 1961 году селебрити познакомилась с актером Майком Фарреллом. Через два года она вышла за него замуж и родила двоих детей - дочь Эрин и сына Майкла. В начале 1980 года в отношениях пары возникла трещина и звезды решили развестись. В 1985 году женщина второй раз вышла замуж за продюсера Джо Братчера.

Подруга Лоретта Суит, также снимавшаяся в культовом сериале про госпиталь Мэш, назвала уход Джуди из жизни "болезненной потерей". Актрисы много лет общались и считали друг друга членами одной семьи. Суит характеризовала свою коллегу как красивую женщину, которая имела доброе сердце и сражала на повал мужчин своей привлекательностью.

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