Умер актер Лэнс Реддик, известный ролями в культовых боевиках ''Джон Вик'' и сериале ''Граница''. Фото

Лэнс Реддик, известный своей работой над сериалом HBO "Прослушка" и франшизой фильма "Джон Уик", умер 17 марта. Ему был 61 год.

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Об этом сообщает издание Тmz.Тело Лэнса было обнаружено в его доме в Студио-Сити в пятницу, 17 марта, утром около 9:30.

Причина его смерти в настоящее время неясна, но источники сообщают, что она, вероятно, была естественной.

Лэнс был в пресс-туре по поводу четвертой части франшизы "Джон Уик" — в фильме он играет Харона — и на следующей неделе у него было запланировано появление в качестве гостя на шоу Келли Кларксон.

В среду утром Лэнс опубликовал в социальных сетях селфи-видео, в котором он оказался дома со своими собаками, а не на премьере "Фитиля 4" в Нью-Йорке. Примечательно, что он никогда не упомянул, почему не пошел на премьеру.

До работы над "Фитилем" Лэнс был наиболее известен по роли вымышленного офицера полицейского управления Балтимора Седрика Дэниэлса в популярном сериале HBO "Прослушка".

У Лэнса также были повторяющиеся роли в нескольких популярных телешоу, включая "Грань", "Босх", "Оз" и "Остаться в живых".

Стоит отметить, что Лэнс Реддик родился 31 декабря 1962 года в Балтиморе, штат Мэриленд. Он начал свою актерскую карьеру еще в 1990 году, но играл второстепенные роли, иногда даже почти незаметные. Самыми известными его фильмами в 90-х стали "Большие надежды", "Я мечтала об Африке" и "Осада". Больше прославился в 2000-х годах, сыграв одну из главных ролей в легендарном сериале "Проволоки".

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