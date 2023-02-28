Ефросинина в слезах рассказала о муже-военном: он написал завещание, выбрал войну, а не меня с детьми

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о своем муже Тимуре Хромаеве, который после полномасштабного вторжения взял в руки оружие и отправился на фронт. Как неоднократно признавалась знаменитость, ей было крайне сложно смириться с этим решением любимого. Пришлось даже обращаться за помощью к психологу, с которым артистка работает до сих сор несколько дней в неделю.

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Рассказывая о супруге, Ефросинина не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Это произошло во время записи интервью для YouTube-канала "РОЗМОВА" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, заговорила телезвезда о ПТСР (посттравматическом стрессовом расстройстве) у женщин, которые ждут мужей с войны. Сейчас она вместе с экспертом в этой области работает с такими украинками и, как можно понять, консультируется сама. Долгое время Мария не могла принять новый статус Тимура и даже обвиняла его в том, что он ее "бросил", уйдя на войну.

"ПТСР – это страшно. Я работаю с психологом несколько раз в неделю, потому что я обвиняла своего мужа в том, что он идет на фронт. Мне понадобилось много времени. Моя психика защищалась, она говорила: "Ты остаешься одна. Он написал завещание. Это значит, что он где-то внутри попрощался со мной. Это значит, что он выбрал войну, а не меня с нашими детьми". Я работаю с тем, чтобы быть в здравом уме, когда мой муж вернется. И когда он очень сильно изменится. А он изменится. Это уже происходит", – поделилась Ефросинина со слезами на глазах.

Напомним, ранее ведущая впервые показала минуты прощания с любимым-военным. Звезда в очередной раз провела мужа на фронт, но призналась, что до сих пор не может привыкнуть к этому.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Машу Ефросинину за время полномасштабной войны неоднократно просили прокомментировать неоднозначную позицию своей родной сестры Лизы, которая также является бывшей невесткой экс-президента Украины Виктора Юшенко. 37-летняя украинка, несмотря на геноцид своего народа Россией, продолжила жить в Москве. Общается ли ведущая с близким человеком – узнайте в нашем материале.

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