Басманный районный суд Москвы рассмотрел сфабрикованное дело против украинской телеведущей Марии Ефросининой. После смехотворного заседания местные продажные судьи объявили приговор – 7 лет заключения в колонии заочно.

Об этом пропагандистам сообщили в пресс-службе суда. Россияне также запретили украинской звезде вести социальные сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Конечно, решение московского суда будет существовать только на бумаге. Никаких рычагов влияния на Марию Ефросинину у россиян нет. Пропагандисты, слетевшиеся на этот судебный шабаш, заявили, что прокурор требовал для украинки семь лет колонии общего режима, но "попросил учесть", что у нее есть маленький ребенок.

Видео дня

Добавим, что украинку судили по делу о "фейках". Это абсурдное обвинение предполагает, что она якобы сознательно лгала о терроризме российских оккупантов.

Интересно, что правду о действиях террористов в Украине каждый день говорят сотни звезд, влиятельные мировые политики и даже российские эмигранты, однако в РФ суд рассматривает единичные случаи.

Напомним, уголовное дело против уроженки Керчи возбудили 7 апреля 2022 года, а поводом для него стали публикации в Instagram телеведущей. В марте этого года она была объявлена в розыск, а 18 мая 2023 года стало известно о так называемом заочном аресте артистки.

Тогда звезда отреагировала на шабаш своих хейтеров в суде, написав, что "уже начала беспокоиться".

Кстати, летом 2022 года тот же Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в России любят объявлять "охоту за головами" на людей, чьим духом в стране-террористке и не пахнет, чтобы создать видимость работы. Так, недавно в розыск был объявлен актер Алексей Панин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!