Святослав Вакарчук, Klavdia Petrivna и другие звезды со Львовской области с болью отреагировали на ракетную атаку России

В среду, 4 сентября, утром россияне совершили ракетную атаку по центральной части Львова, в результате которой повреждено более 50 жилых домов и погибли, на момент написания материала, 7 человек, а по меньшей мере 45 – пострадали. Украинские звезды, для которых город является малой Родиной, не смогли умолчать о терроризме России и распространили комментарии с возмущением и сочувствием на свою украинскую и иностранную аудиторию.

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Мир должен знать о каждом зверстве, которое совершает Кремль в нашем государстве, ежедневно убивая гражданских жителей. OBOZ.UA собрал реакции звезд со Львовщины: Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна), Святослав Вакарчук, Наталья Карпа, Ирина Федишин и другие.

Святослав Вакарчук

"Опять ужасная ночь по всей Украине... Сердце разрывается от ночной атаки по родному Львову. Каждая смерть, как нож в сердце... Каждое попадание, как удар по телу... Искренние соболезнования семьям погибших... Мы все должны бороться и выстоять. Остановить врага можно только совместными усилиями всей нации, всего мира", – призвал певец.

Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna опубликовала в InstaStories пост "1+1" с объяснением произошедшего во время ракетной атаки России. От себя певица решила ничего не комментировать.

Наталка Карпа

"Мой родной Львов сегодня был под ударом... Утром, мама забежала в нашу со Златкой спальню, со словами, что-то не слышно сирен, но началась тревога, вставайте и одевайтесь быстренько! Дочь так меня обняла, что я давно не чувствовала от нее такого страха... Под молитву, мы слышали такой громкости взрывы, что просто начали плакать непроизвольно... Сегодня Львов претерпел тяжелые разрушения... но самое болезненное то, что есть жертвы и среди них дети... Господи, это безумная боль и какая-то безысходность... Соболезнования семьям, кто потерял своих близких..." – вспомнила певица, как пережила это утро, и прикрепила несколько фото последствий обстрела.

Ирина Федишин

Певица сообщила, что для нее ночь была ужасной и опубликовала несколько фото с последствиями российского циничного обстрела.

"Этой ночью мы слышали громкие взрывы во Львове, 04.09.24 г. Ужасная ночь... Уже известно, что российская ракета унесла жизни. 7 человек, среди них 3 детей. Страшная трагедия. Искренние соболезнования", – написала Федишин.

Андрей Гаврылив

"Сколько ненависти чувствую... Мой Львов", – написал блогер и прикрепил видео с последствиями атаки.

Николас Корма

Блогер не смог подобрать слова, чтобы описать свою ненависть, поэтому опубликовал видео с моментом прилета российской ракеты в дом и от себя добавил эмодзи разбитого сердца.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезды эмоционально отреагировали на удар России по Полтаве и выразили соболезнования пострадавшим от циничной атаки россиян.

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