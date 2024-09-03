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"Страшная трагедия. Кошмар": звезды эмоционально отреагировали на удар России по Полтаве

Карина Вишнякова
Люди
2 минуты
1,4 т.
'Страшная трагедия. Кошмар': звезды эмоционально отреагировали на удар России по Полтаве

Во вторник, 3 сентября, российские оккупанты в очередной раз совершили кровавое преступление против украинского мирного населения. Враги ударили по Полтаве баллистическими ракетами, попав в Институт связи. В результате ракетного удара известно о минимум 41 погибшем и 180 раненых.

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Трагедия всколыхнула каждого украинца. В частности, эмоциями поделились отечественные звезды, осудившие обстрел Полтавы и выразившие свои соболезнования пострадавшим от циничной атаки россиян.

"Страшная трагедия. Кошмар": звезды эмоционально отреагировали на удар России по Полтаве

Многим украинским знаменитостям не хватило слов, чтобы выразить те эмоции, которые бушуют внутри. "Полтава...Мои соболезнования нам всем", – написала украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Блогер Кристина Решетник, жена известного телеведущего Григория Решетника, вышла в stories, написав: "Я только что прочитала новости. Боже, я не могу в это поверить. От этих новостей каждый день просто умирает все". Шоумен Анатолий Анатолич поделился своим отчаянием в соцсетях, опубликовав фото с информацией о трагедии.

"Страшная трагедия. Кошмар": звезды эмоционально отреагировали на удар России по Полтаве

Лидер группы Kalush Олег Псюк выразил свое соболезнование близким пострадавших от обстрела полтавчан, почтив память погибших. Певица Наталья Могилевская тоже отреагировала на ужасную новость в Insta-stories. Украинская исполнительница Злата Огневич опубликовала изображение зажженной свечи, чтобы выразить сожаление из-за произошедшего.

"Страшная трагедия. Кошмар": звезды эмоционально отреагировали на удар России по Полтаве

Настя Каменских поделилась сообщением, в котором говорится об обстреле Полтавского института связи. Представительница Украины на Евровидении-2024 Jerry Heil разместила информацию о ракетной атаке россиян на английском для того, чтобы поделиться последствиями трагедии с иностранной аудиторией.

"Страшная трагедия. Кошмар": звезды эмоционально отреагировали на удар России по Полтаве

"Полтава... Слова бессильны. Мои глубокие соболезнования всем, кто сегодня пострадал и потерял близких...", – написала украинская артистка балета Екатерина Кухар. На ужасную новость также отреагировали Екатерина Осадчая, Маша Ефросинина, Владимир Дантес и другие.

"Страшная трагедия. Кошмар": звезды эмоционально отреагировали на удар России по Полтаве

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