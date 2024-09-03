'Страшная трагедия. Кошмар': звезды эмоционально отреагировали на удар России по Полтаве

Во вторник, 3 сентября, российские оккупанты в очередной раз совершили кровавое преступление против украинского мирного населения. Враги ударили по Полтаве баллистическими ракетами, попав в Институт связи. В результате ракетного удара известно о минимум 41 погибшем и 180 раненых.

Видео дня

Трагедия всколыхнула каждого украинца. В частности, эмоциями поделились отечественные звезды, осудившие обстрел Полтавы и выразившие свои соболезнования пострадавшим от циничной атаки россиян.

Многим украинским знаменитостям не хватило слов, чтобы выразить те эмоции, которые бушуют внутри. "Полтава...Мои соболезнования нам всем", – написала украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Блогер Кристина Решетник, жена известного телеведущего Григория Решетника, вышла в stories, написав: "Я только что прочитала новости. Боже, я не могу в это поверить. От этих новостей каждый день просто умирает все". Шоумен Анатолий Анатолич поделился своим отчаянием в соцсетях, опубликовав фото с информацией о трагедии.

Лидер группы Kalush Олег Псюк выразил свое соболезнование близким пострадавших от обстрела полтавчан, почтив память погибших. Певица Наталья Могилевская тоже отреагировала на ужасную новость в Insta-stories. Украинская исполнительница Злата Огневич опубликовала изображение зажженной свечи, чтобы выразить сожаление из-за произошедшего.

Настя Каменских поделилась сообщением, в котором говорится об обстреле Полтавского института связи. Представительница Украины на Евровидении-2024 Jerry Heil разместила информацию о ракетной атаке россиян на английском для того, чтобы поделиться последствиями трагедии с иностранной аудиторией.

"Полтава... Слова бессильны. Мои глубокие соболезнования всем, кто сегодня пострадал и потерял близких...", – написала украинская артистка балета Екатерина Кухар. На ужасную новость также отреагировали Екатерина Осадчая, Маша Ефросинина, Владимир Дантес и другие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как раненый актер-воин ВСУ Андрей Валенский показал фото на этапе реабилитации и пригласил его навестить: "Немного железный".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!