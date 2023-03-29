Как сегодня выглядят главные секс-символы кинематографа ХХ века, которым уже далеко за 80 лет. Фото

Еще 60 лет назад фото Софи Лорен, Катрин Денев и другие леди украшали обложки модных журналов. Их телефон разрывался от звонков режиссеров, ведь каждый хотел пригласить знаменитых красоток на съемки в кино.

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Время быстро прошло. Теперь на кастинги ходят другие, только перенимая опыт у предшественниц. А как сложилась судьба самых востребованных актрис ХХ века? Читайте в материале OBOZREVATEL.

Софи Лорен (88 лет)

Итальянка Софи Лорен прошла долгий путь от юной модели до одной из самых узнаваемых актрис прошлого века. Известность ей подарила роль в ленте "Чочара" (1960). За нее звезда получила "Оскар" и множество других международных кинонаград.

Начиная с 2000-х знаменитость все реже появляется на экранах, потому что посвятила свое время семье, воспитанию детей, написанию книг и озвучке фильмов. А как она относится к своему возрасту? Именно это спросили Софи журналисты в одном из интервью, на что она остроумно ответила: "Если вам удалось сохранить в себе душу ребенка, то лучше всего в вашей жизни еще впереди".

Брижит Бардо (88 лет)

Французская киноартистка, фотомодель и певица Брижит Бардо была одним из главных секс-символов второй половины ХХ века. Самыми выдающимися фильмами с ее участием являются драмы "И Бог сотворил женщину", "Истина" и "Презрение". Знаменитость бросила съемки в кино в 39 лет, на вершине популярности. Почему? С начала 1970-х Брижит стала активисткой движения за права животных, а также основала фонд защиты животных "Fondation Brigitte Bardot". Этой же деятельностью продолжает заниматься и сегодня.

Катрин Денев (79 лет)

Эта французская киноактриса второй половины ХХ века, режиссер и певица стала известна на весь мир после триумфа фильма "Шербургские зонтики" (1964). Через год она сыграла главную роль в триллере Романа Полански "Отвращение", и с тех пор переманить Катрин в свой фильм мечтало много режиссеров. Звезда продолжает ходить на кастинги и сниматься в лентах и сегодня, оставаясь в экране столь же элегантной и грациозной, как и в начале карьеры.

Урсула Андресс (87 лет)

Швейцарская актриса и секс-символ 1960-х стала популярной благодаря роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Доктор Ноу". Тогда она получила Золотой глобус. Далее, в 1967 году, Урсула появилась в Бонд-пародии "Казино-рояль". А вот в конце 1970-х ее карьера пошла на спад. С этого времени Андресс снимается редко, в малоизвестных проектах. Она крайне неодобрительно отзывается о современном кинематографе. По мнению звезды, сейчас главную роль в голливудских фильмах играют компьютерные эффекты, что на искусство совершенно непохоже.

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