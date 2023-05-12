'Свобода всей Европы': представительница Литвы на Евровидении-2023 трогательно обратилась к украинцам

11 мая во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2023 на ливерпульскую сцену вышла представительница Литвы Моника Линките с композицией Stay. Она спела о личном исцелении, отметив, что сейчас вся Европа нуждается в безопасности и заживлении ран.

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Во время пресс-конференции после второго тура шоу вокалистка обратилась к украинцам, поблагодарив за то, что мы так отважно боремся за свободу. Она подчеркнула, Литва чувствует всю боль нашего народа и понимает, что наша армия защищает не только Украину, но и Европу в целом.

"Я обрела друзей благодаря войне, и это очень грустно. Я хочу поблагодарить каждого украинца, который борется за свободу всех, поскольку это не только ваша свобода, но и свобода всей Европы. Спасибо вам за каждого. Слава Украине", – сказала Линките.

Артистке сейчас 30 лет. Она принимала участие во многих шоу, а в 2007 году пошла на отбор детского Евровидения. С ранних лет девушка занималась танцами, однако когда научилась играть на фортепиано, захотела посещать уроки пения.

"Речь идет о личном исцелении, истории из моего личного опыта, но мне кажется, что вся Европа сейчас нуждается в исцелении, поэтому речь именно об этом", – резюмировала Моника.

В финале Евровидения-2023 она выступит под номером 22.

Напомним, дуэт TVORCHI из Украины представят свой трек Heart Of Steel ("Сердце из стали") девятнадцатыми. После Нацотбора было решено немного изменить саму песню, а также костюмы и номер. Вместо золотого комбинезона Джеффри Кенни наденет черный костюм, состоящий из широких брюк и гольфа, на груди которого красуется большое объемное сердце из золота как отсылка к названию конкурсной песни. Также музыканты добавили отрывок на украинском языке и игру на флейте в конце композиции..

Недавно OBOZREVATEL рассказал, как прошел второй полуфинал конкурса Евровидение в Ливерпуле, во время которого украинцам можно было голосовать. На сцену вышли 16 конкурсантов, они поразили разнообразием песен и номеров. Самому младшему участнику было 16 лет.

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