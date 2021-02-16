Светлана Тарабарова стала жертвой мошенников

Украинская певица Светлана Тарабарова пожаловалась, что кто-то от ее имени проводит "розыгрыш" в Instagram, с целью забрать у подписчиков аккаунты или деньги.

Тарабарова рассказала, что мошенники присылают сообщение, в котором якобы обещают приз в размере 80 тысяч гривен, если пользователи перейдут по ссылке ниже. Певица поспешила сообщить фолловерам, что никакого розыгрыша она не проводит. Такими подробностями она поделилась на официальной странице в сети (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если вы, как будто от моего имени, получили такое сообщение, ни в коем случае не переходите по ссылке. Это мошенники! Я никакого отношения к "розыгрышу" не имею... Вероятно, они просто хотят украсть аккаунт или деньги. Блокируйте и жмите "пожаловаться" на эти аккаунты", – заявила Светлана.

Она добавила, что волнуется за каждого подписчика и поблагодарила за понимание. Сотни фанатов артистки в комментариях к публикации признались, что аналогичное сообщение уже получили. Большинство из них сразу поняли, что это фейк.

Напомним, Светлана Тарабарова – украинская певица, композитор и автор песен, актриса, обладательница национальной премии "Песня года 2014", номинант национальных музыкальных премий. Ранее Светлана Тарабарова, которая не так давно стала мамой во второй раз, впервые показала фото своей дочери.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Тарабарова впервые показала свой новый дом в закрытом комплексе под Киевом. Так, знаменитости и ее супругу Алексею пришлось взять несколько кредитов, чтобы купить жилье.