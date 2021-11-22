Как две капли воды: Лобода показала взрослую дочь. Фото
Певица из Украины Светлана Лобода (LOBODA) показала, как выглядит ее десятилетняя дочь Евангелина. Артистка позировала вместе с девочкой, а также домашним питомцем.
Новые фотографии звезда обнародовала в личном Instagram-аккаунте в понедельник, 22 ноября. Кадры сделаны на улице, однако где именно – не уточняется (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
Светлана и Ева на фото обнимались, смотрели в маленькое детское зеркальце, демонстрировали свои луки.
На одном из снимков на руках к певицы заснято маленькую белую собачку, вероятно, домашнего питомца семьи.
В комментариях пользователи социальной сети оставили маме и дочке немало комплиментов, назвав их невероятно красивыми и милыми. Большинство указали на то, насколько похожи Светлана и Ева.
"Ну какие вы красивые! Ева очень похожа на вас", "Дети быстро растут", "Какая большая уже", – пишут в сети.
Коротко о знаменитости:
Светлана Лобода (LOBODA) – 39-летняя певица, Заслуженная артистка Украины. Родом из Киева.
Получила премию "Муз-ТВ" в номинации "Лучшая исполнительница" (2017, 2018, 2019 года), премию YUNA в номинации "Лучший альбом" (2018), Награду "Золотой граммофон" (2017, 2018 и 2019 года) и другие.
Светлана воспитывает двух дочерей – Евангелину (2011) и Тильду (2018). Имя отца младшего ребенка не раскрывает.
С папой старшей дочки, хореографом и танцором Андреем Царем, Лобода, как заявляет она, осталась в хороших отношениях.
Как писал OBOZREVATEL, Лобода недавно заявила, что состоит в отношениях с мужчиной, который старше нее. По словам артистки, она чувствует себя с ним "девочкой".
Певица также не смогла сдержать эмоций и расплакалась, когда говорила об Украине.