Как две капли воды: Лобода показала взрослую дочь. Фото

Певица из Украины Светлана Лобода (LOBODA) показала, как выглядит ее десятилетняя дочь Евангелина. Артистка позировала вместе с девочкой, а также домашним питомцем.

Новые фотографии звезда обнародовала в личном Instagram-аккаунте в понедельник, 22 ноября. Кадры сделаны на улице, однако где именно – не уточняется (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Светлана и Ева на фото обнимались, смотрели в маленькое детское зеркальце, демонстрировали свои луки.

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На одном из снимков на руках к певицы заснято маленькую белую собачку, вероятно, домашнего питомца семьи.

В комментариях пользователи социальной сети оставили маме и дочке немало комплиментов, назвав их невероятно красивыми и милыми. Большинство указали на то, насколько похожи Светлана и Ева.

"Ну какие вы красивые! Ева очень похожа на вас", "Дети быстро растут", "Какая большая уже", – пишут в сети.

Коротко о знаменитости:

Светлана Лобода (LOBODA) – 39-летняя певица, Заслуженная артистка Украины. Родом из Киева.

Получила премию "Муз-ТВ" в номинации "Лучшая исполнительница" (2017, 2018, 2019 года), премию YUNA в номинации "Лучший альбом" (2018), Награду "Золотой граммофон" (2017, 2018 и 2019 года) и другие.

Светлана воспитывает двух дочерей – Евангелину (2011) и Тильду (2018). Имя отца младшего ребенка не раскрывает.

С папой старшей дочки, хореографом и танцором Андреем Царем, Лобода, как заявляет она, осталась в хороших отношениях.

Как писал OBOZREVATEL, Лобода недавно заявила, что состоит в отношениях с мужчиной, который старше нее. По словам артистки, она чувствует себя с ним "девочкой".

Певица также не смогла сдержать эмоций и расплакалась, когда говорила об Украине.