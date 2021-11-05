"Чувствую себя девочкой": Лобода рассказала об отношениях с мужчиной старше ее

Певица из Украины Светлана Лобода (LOBODA) заявила, что состоит в отношениях с мужчиной, который старше нее. По словам артистки, ее избранник "сильнее", чем она, и звезда чувствует себя с ним "девочкой".

Свою личную жизнь 39-летняя знаменитость прокомментировала в интервью известной телеведущей, блогеру Маше Ефросининой. Запись разговора была опубликована в пятницу, 5 ноября, в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Да, рядом с ним чувствую себя девочкой. Он старше меня. Он очень мудрый, понимающий и может меня укутать своей заботой", – заявила Лобода.

Имя своего бойфренда исполнительница не раскрыла. Она также ушла от ответа на вопрос по поводу кольца на безымянном пальце.

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По словам Лободы, ее мужчина должен быть сильнее нее. "Он меня немного ломает и в силу того, что я его очень люблю – я никогда такого не говорила [раньше], – я уступаю", – сказала певица.

Женщина добавила, что ради своего любимого пытается больше отдыхать, пересматривая свой рабочий график.

Она заявила, что сильные чувства к избраннику у нее не исчезают уже в течение долгого времени.

"У нас обоих очень непростые характеры. Мы очень сильные, властные люди, с большим стержнем. Когда мы спорим о чем-то, то каждый идет до конца. А потом мне приходится давать заднюю", – рассказала Лобода.

Артистка добавила, что ради своего бойфренда переехала в Европу. Лобода также сказала, что такого мужчины, как он, у нее никогда не было.

Коротко о знаменитости:

Светлана Лобода (LOBODA) – певица, Заслуженная артистка Украины. Родом из Киева.

В 2004 году стала участницей "ВИА Гры", и отправилась в тур по городам Азии. В сентябре того же года покинула коллектив.

Получила премию "Муз-ТВ" в номинации "Лучшая исполнительница" (2017, 2018, 2019 года), премию YUNA в номинации "Лучший альбом" (2018), Награду "Золотой граммофон" (2017, 2018 и 2019 года) и другие.

Светлана воспитывает двух дочерей – Евангелину (2011) и Тильду (2018). Имя отца младшего ребенка не раскрывает.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лобода призналась, в каких отношениях со своим бывшим гражданским мужем, хореографом и танцором Андреем Царем. У них есть общая дочь Ева.