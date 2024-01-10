'Светлана была против'. Друзья и родственники – о непростом решении Виталия Белоножко за несколько лет до смерти

Народный артист Украины Виталий Белоножко, ушедший из жизни 9 января, со времен пандемии практически не покидал свой дом под Киевом. Легендарный певец принял решение не выходить на люди и отклонял приглашения выйти на сцену.

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Об этом рассказали артисты, которые дружили с семьей Белоножко и даже в свое время породнились с Виталием Васильевичем. Друзья и близкие поделились личными воспоминаниями о певце.

Народная артистка Украины Алла Кудлай, работавшая в паре с Виталием Белоножко солисткой радио и телевидения, говорит, что ей очень тяжело говорить о нем "был": "Ой, что рассказывать – нет слов… Мне позвонили, сообщили – и с тех пор плачу. Мы с ним столько всего вместе прошли! Работали солистами радио и телевидения Украины, ездили вместе на концерты. Бывало тяжело – по три-четыре выступления в день. Он никогда не жаловался. Был потрясающим мужчиной – искренним, добрым. Настоящим другом".

Украинский композитор Александр Злотник много лет дружил с Белоножко и жил рядом: "Мы с ним – соседи. Виталий когда-то нашел хороший участок земли под Киевом и, зная, что я тоже мечтаю о таком месте (как мы шутили, чтобы из окна можно было рыбу ловить), предложил поселиться рядом. И мы построили два дома. Все дни рождения, праздники – всегда вместе. Со временем породнились: он крестный отец моего сына Ильи. Хорошо знал моих папу и маму. Был прекрасным хозяином в своем доме и дворе. Любил птиц: у него были и фазаны, и павлины, и голуби, декоративные курочки. Две овчарки остались без хозяина".

Александр Иосифович рассказывает, что познакомился с Белоножко по работе: "Мы очень быстро сошлись, как-то чувствовали друг друга. Были молодыми – ему чуть за 20, я старше на пять лет. Помню, ходили по Крещатику, размышляли, что делать, какие произведения писать и исполнять, чтобы нас заметили. Вместе делали первые концерты. В Америку поехали еще Лилия Сандулеса, Иво Бобул с нами. Перед тем я с "Мареничами" туда ездил. Много гастролировали по Украине".

"Виталий – певец с колоссальной энергетикой, – продолжает Александр Злотник. – В природе очень мало бас-баритонов. Даже в старшем возрасте он сохранил свои яркие вокальные данные. В творческом наследии около полусотни моих произведений. Последнее – "За столом собирается семья".

"Последние годы он практически не выходил за пределы своего двора. Война, ковид – это все его сломало, как мне кажется. Я убеждал его, что надо пересилить себя, дальше работать. Вот тот же Иво Бобул на виду, но Виталий выбрал вот такую жизнь. Во время пандемии решил, что чем меньше будет общаться с людьми, тем лучше. Я не понимал этого. Говорил: "Смотри, Виталий, я каждый день еду на работу – и ничего, возвращаюсь домой, все хорошо". А ведь я старше его. А он: "Нет-нет".

"Продолжал оставаться активным в интернете, общался в соцсетях – с юмором, ярко, – говорит Злотник. – Но спрятал себя на своей территории – и все. Мне удалось вытащить его летом в клинику. И мне, и ему делали оздоровительные капельницы. Но дальше он отказался лечиться. И вот теперь сердце не выдержало".

– А как Светлана к этому относилась?

– Была против такого образа жизни. Пыталась вытащить его. Дети тоже уговаривали, все его просили. Но он свое: "Не хочу". 70 лет – разве это возраст? Я узнал о том, что его не стало, от Светланы – она мне позвонила по телефону.

По словам Александра Злотника, последний раз Белоножко выходил на сцену в 2019 году: "Я не вижу ему замены. Такого второго певца, как он, нет. Вот сейчас думаю, кто бы так мог вместо него спеть мои песни. Есть произведения, которые может хорошо исполнить Зибров, Бобул или кто-нибудь из молодых исполнителей. А есть песни, которые мог спеть только Виталий".

Еще один известный украинский композитор Игорь Поклад тоже вспоминает Белоножко с теплотой. Говорит, что также много гастролировал вместе с певцом: "Если бы взять и посчитать, сколько мы объездили, то можно было земной шар несколько раз обмотать. Почти каждый раз в этих поездках были непростые условия. Жили в каких-то общежитиях или гостиницах, которые нельзя было так назвать никак. Еду сами себе готовили... Но мы это делали, потому что люди нас ждали. Когда выходил Виталик, женщины падали в обморок. У него был такой невероятный голос, что просто завораживал зал".

"Когда родилась песня "Колыбельная", я долго думал, кому ее отдать, кто мог бы проникновенно ее исполнить, – продолжает Поклад. – Вспомнил о Виталике. А он говорит: "Как ты себе это представляешь? Я своим тяжелым голосом – и колыбельную ребенку?" А я: "Попробуй на своих детях". Он согласился. И когда они под его пение позасыпали, сказал: "Давайте записывать". И на этой колыбельной выросло не одно поколение украинцев, потому что она долгие годы звучала в программе "Спокойной ночи, дети".

Жена Игоря Дмитриевича добавляет: "Однажды я зашла в гости к подруге Алле. Сидим на кухне, прибегает ее дочь Катя в слезах: "Мама, сегодня не было "Теплое солнышко садится!". А ее заменили какое-то время, помните? И ребенок не хотел ложиться спать, пока не услышит эту песенку. Как-то мы ее уложили, а дома с мужем записали на кассету эту композицию и передали Кате. Честно говоря, я и представить не могла, что человек с таким тембром голоса может так спеть колыбельную, что она станет шедевром. Это знаковая песня для миллионов украинцев, которые сейчас стали взрослыми.

Поклады говорят, что в последнее время общались с Виталием Белоножко осенью. Говорили о том, что нужно обязательно увидеться. Планировали, когда станет теплее, организовать "встречу под шашлычки". Светлана Поклад считает, что именно война очень подкосила Белоножко: "В разговорах чувствовалось очень грустное настроение. Но он держался, активно общался по телефону, присылал общие фотографии, комментировал сообщения в соцсети".

"Я хотел пригласить его на программу, посвященную телевидению, но он отказался, – вспоминает медийщик Николай Канишевский. – Ответил на предложение: "Коля, я еще со времен пандемии не выходил из усадьбы, постоянно здесь. Не совсем хорошо выгляжу, веду замкнутую жизнь". Светлана без него ездила выступать, Виталик давно не показывался на людях. В начале вторжения, насколько мне известно, его семья выезжала на Закарпатье, а он отказался – остался дома".

"Нас объединяла теплая дружба с Виталием Васильевичем и всей семьей Белоножко, – говорит народная артистка Украины Ольга Сумская. – Виталий приглашал на фестиваль "Мелодия двух сердец" еще наших родителей. Очень уважал их. Я помню, как они пели на сцене, а он за кулисами так растрогался, что заплакал, – это было так трогательно!.."

"Каждый раз, когда выходил по телевидению какой-то сюжет о нашей семье, он всегда звонил и делился эмоциями, – продолжает Ольга. – Когда встречал нас с мужем, бархатным тембром здоровался, сыпал комплименты. Пел: "Я Виталик, ты – Виталик, оба мы – Виталики". Он был очень светлым человеком. Настоящий народный артист Украины. Знаете, абсолютно не верится в то, что произошло, потому что он находился, как всем казалось, в прекрасной форме".

"Мы не знаем всех обстоятельств, но иногда видела тоску в его глазах, – добавляет Сумская. – Прежде всего потому, что не имел востребованности, которой достоин. Он прекрасный певец, которого могли бы чаще приглашать. Возможно, это подкосило. Возьмите любую его песню – так трогательно может спеть только Белоножко".

"У него было непревзойденное чувство юмора. Только выходило какое-то мое интервью или сообщение в соцсети – писал мне сообщение, – признается артистка. – Очень точно умел что-то подчеркнуть или симпатично подколоть. Он часто мне по телефону напевал новые песни. Присылал "рыбы", без фонограммы, просто пение вживую. И спрашивал: "Как тебе, Олюня?" Еще часто называл меня "Лялюня", потому что меня родители так называли. Я всегда благодарила за то, что имею честь быть первым слушателем. Знаете, таких песен сейчас не хватает. А еще больше нам не будет хватать самого Виталия Белоножко. Это большая потеря".

Ранее ОBOZ.UA писал, что Павел Зибров объяснил, почему Виталий Белоножко в последние годы нигде не появлялся.

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