Светлана Белоножко откровенно рассказала о жизни после смерти мужа и со слезами на глазах призналась, какие аудио до сих пор не может послушать

Певица Светлана Белоножко рассказала, как живет после смерти мужа, народного артиста Украины Виталия Белоножко, сердце которого перестало биться 9 января. 11 июня ему мог бы исполниться 71 год, но в этом году семья звезды впервые будет отмечать этот праздник без именинника.

Со слезами на глазах вдова исполнителя рассказала ЖВЛ, какие у нее планы относительно чествования памяти мужа. Чтобы их воплотить, певице придется послушать аудиозаписи возлюбленного, которые она пока не может решиться включить.

По словам Светланы Белоножко, она не отчаивается. Дома звезда ухаживает за животными, которых супруги растили для удовольствия и красоты, а также посадила на грядках овощи и беспокоится о саде, который любил ее муж.

Кроме домашних дел, у артистки есть много мечтаний, она выступает для военных и часто разговаривает с журналистами. Семья стала серьезной опорой для Светланы Белоножко, поэтому она не чувствует себя одинокой.

"Я все время в движении. Я не сижу, потому что если я сяду, мне будет тяжело. Я буду скучать, плакать, а я этого не хочу", – объяснила звезда.

Кроме вечера памяти, который семья Виталия Белоножко планирует провести в октябре этого года, у его жены также есть планы на создание уголка, посвященного покойному артисту, в музее.

Планируется еще написание книги народного артиста, которую он уже начал диктовать на свой телефон. Однако пока Светлана Белоножко не готова слушать эти аудио.

Чтобы украинцы не забывали, как певец любил животных, его жена хочет создать мини-зоопарк имени Виталия Белоножко. Дома у них до сих пор живут пушистые и пернатые любимцы звезды.

"У нас там живут и павлины, и фазаны, и голуби, и курочки декоративные, и попугайчики. У нас в доме есть аквариум на две тонны воды, вы можете представить? Все ждут Виталика. В первые дни вообще не ели. Посмотрят на меня, и каждый в свой уголок шел. Я не знала, что делать. Собаки неделями лежали у ворот, ждали. Как будто все замерло", – вспомнила певица.

В интервью OBOZ.UA народная артистка Украины Светлана Белоножко поделилась сокровенным, что не успела рассказать Виталию. А также объяснила, почему не обсуждала с мужем вопросы наследства.

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