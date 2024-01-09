Израильский певец и звезда сериала 'Фауда' был тяжело ранен в секторе Газа

Израильский актер и певец, звезда телесериала "Фауда" Идан Амеди был серьезно ранен во время боевых действий в секторе Газа. Звезду доставили в медицинский центр в Тель-Хашомере, где он находится под успокоительными препаратами и проходит лечение.

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Его двоюродная сестра Айелет опубликовала новость на своей Instagram-странице, попросив израильскую общественность молиться о выздоровлении Идана бен Това (ивритское имя Амеди). Об этом сообщает The Times of Israel.

Жизни 35-летнего певца пока ничего не угрожает. Известно, что звезда получила ранение во время службы в резерве инженерных войск.

Его срочно доставили в госпиталь и провели серьезную, продолжительную операцию. "Можно с осторожностью сказать, что угроза жизни уже позади, – отметил находившийся на месте событий репортер местного канала. – То есть люди в основном выживают после подобных травм".

В видеообращении, записанном на прошлой неделе, в разгар войны, Амеди призвал прекратить внутренние споры среди израильтян: "После 90 дней боевых действий мы продолжаем уничтожать ракетные установки малой дальности, места запуска и командные пункты террористической организации ХАМАС. Я присоединяюсь к своим братьям-резервистам и обращаюсь к политикам, к средствам массовой информации и ко всем: кому нечего сказать, просто закройте свои роты. Народ Израиля живет".

Идан Амеди известен по роли в телевизионном сериале "Фауда", рассказывающем о группе бойцов контртеррористического спецподразделения Армии обороны Израиля, работающих под прикрытием.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года певец был призван в ряды ЦАХАЛ как резервист. Он был в составе первых израильских войск, достигших побережья Газы.

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