'Свет победит тьму': звезды помолились за Украину и показали свои пасхальные корзины

Нарядные украинские знаменитости в светлый праздник Пасхи не забыли обратиться к соотечественникам со словами поддержки и поздравлениями. Звезды с корзинами и в традиционных вышиванках посвятили паски, яйца и другие продукты на местах, где переживают войну.

В большой христианский праздник лидеры мнений продемонстрировали единство с Богом и призвали фанатов молиться о победе над русскими оккупантами. OBOZREVATEL собрал фото и обращение звезд шоу-бизнеса (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Самое главное – когда родные рядом. Небесной поддержки нам всем", – написала телеведущая Лилия Ребрик. Она отпраздновала воскресение Иисуса Христа в кругу семьи и поделилась семейным кадром.

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Звезда "Светской жизни" Екатерина Осадчая в роскошной вышиванке поздравила украинцев и призвала их помолиться за героев на фронте.

"Мы все сегодня молимся о мире, о здоровье наших бойцов, о божественной справедливости, молимся о раненых и о душах погибших", – говорится в подписи к фотографии телеведущей с освященной корзиной.

Кулинар Экстор Хименес-Браво опубликовал патриотический кадр у местной церкви, куда он пришел с флагом Украины. Шеф-повар подчеркнул, что в этом году людям пришлось по-другому святить корзины, потому что они волновались о своей безопасности. Однако он все равно убежден в победе украинцев.

Солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк в своей привычной розовой панаме также встретил светлый праздник в кругу семьи. "Христос Воскрес", – лаконично написал он.

Телеведущая Маша Ефросинина вместо привычного поздравления опубликовала короткий диалог с сыном, который спросил ее, где в церкви можно увидеть Бога. Из ответов мамы о любви и доброте школьник пришел к выводу, что в России нет Бога.

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук опубликовал патриотическую иллюстрацию и написал несколько слов о победе Украины.

"С Пасхой! В этот день особенно близко чувствуешь, что добро всегда побеждает зло. Так будет и у нас!" – говорится в подписи.

Украинская певица Камалия выразила уверенность, что уже в следующем году все семьи смогут собраться за столом, чтобы отпраздновать Пасху. Звезда опубликовала коллаж из 4 фотографий.

Телеведущий Григорий Решетник с женой Кристиной и детьми освятили пасху в Ивано-Франковске. У каждого малыша в руке было по маленькой корзинке, а улыбающиеся родители пожелали подписчикам согласия и любви.

Солистка коллектива The Hardkiss Юлия Санина на Пасху пожелала украинцам победы и силы. Звезда выбрала кадр с концерта, где зрители обступили ее с украинскими флажками.

Дизайнер Андре Тан в честь Пасхи поделился с подписчиками вдохновившей его историей. Автор рассказал о знакомстве с бабушкой, которая продавала паски и радостно ответила покупателю, что, несмотря на войну, будет разрисовывать яички и праздновать.

"Пасху я скорее всего проведу в цехе по производству бронежилетов. Самое главное – порадуйтесь, серьезно. Потому, что у вас вообще есть пасха с чаем на столе! И это благодаря сотням героев, которые этот праздник встретят в окопах, бункерах, больницах", – добавил он.

Телеведущий Владимир Остапчук написал, что в этот день будет молиться за Украину и военных. Христианский праздник он встретил в компании любимой супруги.

Певица Алина Паш призналась, что ее накануне Пасхи застала тоска по дому и привычному празднованию. Звезда поделилась, что хотела бы встретить светлый день в компании родных, помочь накрывать стол и печь паски, однако в этом году Россия забрала у нее такую возможность.

Актриса Ольга Сумская показала украинцам ярко разрисованные в голубой и желтый цвет яйца, которые с удовольствием освятила в церкви. "С нами Бог, который поможет нам преодолеть силы зла! Украина устоит и наступит мир", – написала она.

Продюсер Юрий Горбунов в футболке-вышиванке поздравил украинцев со "стальными яйцами", которые обязательно победят "орков".

Украинская певица Светлана Тарабарова посвятила пост своим детям, фото с которыми опубликовала на Пасху. "Сейчас мы все чувствуем, как важно быть отзывчивым и добрым человеком. Мои дети для меня – учителя. Каждый день благодарю Вселенную за них", – написала знаменитость.

Исполнительница Наталья Могилеская решила не публиковать свои фото, предпочтя кадр с украинским военным, который со свечой стоит перед святыми иконами.

"Воскресение Иисуса Христа – праздник победы жизни над смертью. Жизнь победит смерть, а свет – тьму", – говорится в описании к фото.

Шоувумен Оля Полякова, живущая с дочками за рубежом, показала короткое видео, где девушки самостоятельно украшают паски.

Танцовщица Илона Гвоздева попросила у Бога "сил пережить всем эту ужасную войну, встретить родных, вернуться домой и найти силы жить дальше ради детей и будущего Украины". К посту звезда прикрепила лаконичную фотографию двух яиц, одно из которых проиграло в поединке. Конечно, не выдержало удар яйцо окрашенное в триколор.

Известный врач и ведущий Евгений Комаровский порадовал подписчиков семейным кадром во дворе. На нем медик с аппетитными пасками позирует в окружении родных. "Мира! Дождаться и уцелеть", – написал он.

Блогерша Даша Квиткова с сыном пожелали христианам вкусной пасхи, теплой погоды, а также мирной и спокойной жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году Пасху украинцам пришлось праздновать не так, как обычно. О том, как отмечают один из главных христианских праздников во время войны – читайте в материале.