С Baby Face и пухлыми щечками: как супермодели выглядели на первых кастингах. Фото

Каждый год количество желающих стать моделями растет. Это при том, что сейчас манекенщицы не молчат о минусах профессии: публично рассказывают о харасменте, изнурительных графиках и, как следствие, проблемах с психическим здоровьем. Вероятно, юные девушки не учитывают эти "нюансы", ведь их привлекает "идеальная" жизнь моделей, которую те транслируют в соцсетях.

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Узнайте, как изменились Белла Хадид, Миранда Керр и другие знаменитости, которые ради профессии почти не вылезают из тренажерных залов и сидят на жестких диетах. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Миранда Керр (39 лет)

Супермодель Миранда Керр все детство провела на австралийской ферме, где обожала ездить верхом на лошадях. Девочка даже не мечтала становиться моделью. Задумывалась о том, чтобы в будущем открыть клинику, где бы работала диетологом. В 14 лет Миранду убедили подруги поучаствовать в местном конкуре красоты, где та победила и снялась в фотосессии для подросткового журнала. Это навсегда изменило жизнь юной леди. Ее заметили модельные агенты и предложили стать манекенщицей.

Белла Хадид (26 лет)

Американская супермодель Белла Хадид с детства имела комплексы касательно внешности. Все потому, что ее мама часто говорила о лучших перспективах в моделинге старшей дочери – Джиджи Хадид (ныне это американская супермодель, телеведущая и амбассадор косметического бренда Maybelline). Чтобы доказать обратное, Белла в свои 14 лет пластическими операциями изменила форму носа, разрез глаз, подбородка и овала лица, а также удалила комочки Биша. Она добилась своего. Однако какой ценой!

Роузи Хантингтон-Уайтли (36 лет)

Английская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли в школьные годы часто была вынуждена терпеть насмешки со стороны одноклассников. Те ее обзывали из-за пухлых губ и брекетов. В 16 лет неуверенная в себе и своей уникальной красоте Роузи пришла в модельное агентство, чтобы трудоустроиться специалистом по связям с общественностью. Ей отказали, потому что увидели в юной девочке больше перспектив – и предложили модельный контракт.

Карли Клосс (30 лет)

Американская модель Карли Клосс еще с подросткового возраста уверенно двигалась по карьерной лестнице. В свои 14 она уже имела на руках контракт с чикагским модельным агентством Elite, которое в свое время помогло пробиться юным талантам – Синди Кроуфорд и Жизель Бюндхен. Сейчас Карли – одна из самых узнаваемых и успешных манекенщиц своего поколения.

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