Супруга Влада Ямы раскрыла секрет семейного счастья

Жена известного украинского танцора Влада Ямы Лилия рассказала о трех секретах гармоничных отношений с мужем. Кроме того, она поделилась с поклонниками милыми снимками с возлюбленным.

Соответствующий пост женщина опубликовала на своей странице в Instagram. По словам Лилии, главное в отношениях – это чувство юмора.

"Мы понимаем шутки, иногда даже колкие в свой адрес, и можем посмеяться над недостатками друг друга. Рассказать про свой "эпик фэил" и еще раз дружно посмеяться", – отметила женщина.

Кроме того, пара должна чувствовать друг друга, быть на одной волне в любой ситуации, и всегда действовать, как одна команда.

Лилия добавила, что также в отношениях главное взаимоуважение и принятие того, чем занимается каждый из членов семьи. Принимая все недостатки и не пытаясь переделывать друг друга под себя.

Напомним, Влад Яма – украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцують всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

В 2007 году он познакомился с девушкой по имени Лилия. Вскоре молодые стали жить вместе. Предложение будущей жене Яма сделал в новогоднюю ночь 2014 года.

Свадьбу сыграли тайно, в кругу близких родственников. Через полтора года у пары родился сын Лион.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влад Яма показал редкий кадр со свадьбы. На снимке танцор в классическом бежевом костюме изображает танец с супругой Лилией, которая позирует на фото в свадебном платье.