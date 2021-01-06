Дружина Влада Ями розкрила секрет сімейного щастя

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
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Дружина Влада Ями розкрила секрет сімейного щастя

Дружина відомого українського танцюриста Влада Ями Лілія розповіла про три секрети гармонійних стосунків із чоловіком. Крім того, вона поділилася із шанувальниками милими знімками з коханим.

Відповідний пост жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За словами Лілії, головне у стосунках – це почуття гумору.

"Ми розуміємо жарти, іноді навіть колючі на свою адресу, і можемо посміятися з недоліків одне одного. Розповісти про свій "епік фейл" і ще раз дружно посміятися", – зазначила жінка.

Влад та Лілія Ями

Крім того, пара має відчувати одне одного, бути на одній хвилі в будь-якій ситуації і завжди діяти, як одна команда.

Лілія додала, що також у стосунках головне взаємоповага і прийняття того, чим займається кожен із членів сім'ї. Беручи всі недоліки і не намагаючись переробляти одне одного під себе.

Танцюрист Влад Яма з дружиною

  • Нагадаємо, Влад Яма – український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцують всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".

  • У 2007 році він познайомився з дівчиною на ім'я Лілія. Незабаром молоді стали жити разом. Пропозицію майбутній дружині Яма зробив у новорічну ніч 2014 року.

  • Весілля зіграли таємно, у колі близьких родичів. Через півтора року в пари народився син Ліон.

Лілія Яма поділилася фото з чоловіком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Влад Яма показав рідкісний кадр із весілля. На знімку танцюрист у класичному бежевому костюмі зображує танець із дружиною Лілією, яка позує на фото у весільній сукні.

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