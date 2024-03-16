Супруга и дочь Кузьмы Скрябина, которые редко выходят в свет, посетили премьеру 'Я, 'Победа' и Берлин'. Фото

В столице допремьерный показ фильма "Я, "Победа" и Берлин" посетили жена Кузьмы Скрябина – Светлана Бабийчук – и их дочь Барбара. Члены семьи артиста редко выходят в свет и общаются с прессой, но на этот раз сделали исключение, ведь фильм снят по мотивам повести Андрея Кузьменко.

Их образы были сдержанными и простыми, но стильными. Фотографиями поделились корреспонденты ТСН.

Светлана Кузьменко пришла на киномероприятие в стильной юбке-миди из кожи, дополненной черным свитером и бордовыми сапогами. Единственным ярким элементом в ее образе были цветные вставки на рукавах.

Дочь легендарного певца и патриота Украины выбрала черный лук. Кофту угольного цвета дополнила серебряная цепочка с подвеской-ключом.

Напомним, что семья Кузьмы Скрябина меньше года назад пережила горе. Умерла мать исполнителя Ольга Кузьменко. Ей было 76 лет.

Что касается фильма, то фильм "Я, "Победа" и Берлин" погружает зрителя в атмосферу 90-х – эпоху молодости Кузьмы. Лента расскажет о становлении артиста, его переживаниях и приключениях, а действия будет сопровождать музыка Скрябина. Больше о фильме – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский певец Андрей Кузьменко трагически погиб в 2015 году. 2 февраля автомобиль артиста попал в ДТП: его внедорожник столкнулся с молоковозом, в результате полученных травм Кузьма скончался на месте происшествия. Трагедия случилась в Днепропетровской области.

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