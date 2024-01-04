'Я, 'Победа' и Берлин': в марте состоится премьера фильма по мотивам повести Кузьмы Скрябина

Несмотря на захватническую масштабную войну, прокат украинского фильма по повести Кузьмы Скрябина "Я, "Победа" и Берлин" стартует с 21 марта 2024 года во всех кинотеатрах Украины, которые имеют возможность продолжать активную деятельность.

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Фильм погружает зрителя в атмосферу 90-х – эпоху молодости Кузьмы: музыку, клетчатый вопиющий стиль и романтические надежды молодежи. Особой изюминкой картины является культовая музыка Скрябина.

По сюжету, начинающий музыкант Кузьма за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый Мерс. Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы – успеть на выступление. Уже с первых минут поездки все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: происшествие поможет героям найти настоящее предназначение.

Это история о становлении музыканта, поисках себя, дружбе и пути к мечте, полный сногсшибательными приключениями.

Иван Блиндарь, актер, исполнитель главной роли:

«Это такая долгожданная новость для всей команды фильма и для меня лично! Этот фильм о мечтах и о том, как важно не опускать руки на пути к ним!

Отдельно хочу поблагодарить вооруженные силы Украины за возможности, которые мы благодаря им имеем: просыпаться каждое утро, посещать кинотеатры! Прошу, не забывайте о помощи и вместе к победе!"

Фильмирование фильма происходило в условиях жестких ограничений во время карантина в 2020 году. Дата премьеры была запланирована на 17 марта 2022 года, но в разгар подготовки к прокату произошло полномасштабное вторжение.

Продюсеры фильма Алексей Терентьев, Юрий Артеменко и Ольга Пантелеймонова :

"Это по-настоящему национальный и очень ожидаемый фильм. Мы вместе с командой фильма гордимся общей и очень особенной для нас работой. Фильм создан благодаря беспрецедентной коллаборации наших инвестиций, поддержке партнера по крупному бизнесу - компании Golden Tile, Фонда Кузьмы Скрябина, творческого вклада музыкальных исполнителей-звезд, поддержки государства в лице Госкино, и при неоцененной поддержке семьи Кузьмы Скрябина.Важно то, что это фильм с социальной миссией, поскольку львиная часть доходов от кинотеатрального проката будет направлена нами в Фонд Скрябина для помощи защиты нашего государства."

Ольга Ряшина, режиссер :

«Этот фильм мы создавали с безграничной любовью и глубоким уважением. И несмотря на все препятствия, наконец частица наших сердец нашла путь к зрителю. Мы – мечтатели, не менее преданные и вдохновенные, чем наш Кузьма, и наше желание – чтобы как можно больше людей смотрело качественное украинское кино. Наша победа еще впереди, но сейчас, с помощью 'Победы', мы хотим подарить вам мгновение радости и света."

Кроме наличия интересного сюжета, у фильма удивительная музыкальная составляющая, над которой работали настолько вдохновенно, что создали беспрецедентную для украинского кино коллаборацию - любимые всеми 16 песен Кузьмы перепели специально для фильма самые известные украинские тописполнители. Релизы некоторых треков состоялись на музыкальных площадках раньше, премьера других запланирована в ближайшее время. Со временем все композиции планируют объединить и выпустить в составе специального музыкального альбома.

Послушать саундтреки: https://clxb.ee/yapib