SunSay пришел в ярость из-за своих 'концертов в России': это на вашей совести! Видео

Украинский певец Андрей Запорожец, более известный как SunSay, объявил о клевете со стороны российских агентств, анонсирующих его якобы концерты на территории РФ. Артист подчеркнул, что находится в Украине и не планирует гастролировать в стране-агрессоре, а ложь о его выступлениях останется на совести россиян.

Соответствующий комментарий раздался в видео, которое появилось в Instagram исполнителя. Ранее он и сам рекламировал выступления в России, однако позже удалил все упоминания об этом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как известно, на сайте Event World анонсировали продажу билетов на концерты украинца в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, которые якобы должны состояться в начале мая этого года.

Видео дня

На фоне дезинформации о том, что Андрей Запорожец покинул Родину и готовится к гастролям по РФ, артист решил самостоятельно прокомментировать ситуацию.

"Привет. Я сейчас нахожусь в Украине. Вся информация о концертах на территории России – это ложь. Я не знаю, кому это нужно, и зачем вы это делаете. Это будет на вашей совести!" – сказал украинец.

Напомним, что Андрей Запорожец родом из Харькова, который сейчас зверски обстреливается российскими фашистами.

У певца много фанатов в стране-оккупанте и он неоднократно выступал там после 2014 года. В связи с полномасштабным вторжением захватчиков в Украину он отменил выступления в РФ и публично объявил фанатам о том, что Украина страдает от нападения россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Регина Тодоренко намекнула, что умалчивает о войне, поскольку переживает из-за политического несогласия с мужем. По ее словам, они с избранником наложили вето на политические темы.

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