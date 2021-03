Сумская в полотенце позировала в душе. Видео

Украинская актриса Ольга Сумская стала участницей шоу звездных пародий "Липсинк баттл" и поделилась с поклонниками видео, на котором позировала, моясь в душе под известный хит из фильма "Титаник".

Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты отметили, что с нетерпением ждут перевоплощение артистки на проекте.

Так, Сумская появилась перед подписчиками в душевой кабине, где якобы поет песню канадской певицы Селин Дион – My Heart Will Go On.

Оператором видео стала ее дочь, 19-летняя Анна Борисюк, а вот кого именно будет пародировать на проекте "1+1" – актриса оставила в тайне.

Пользователи сети остались в восторге от такого откровенного ролика Сумской и подчеркнули, что хотят скорее увидеть выступление знаменитости.

"Какая вы шикарная", "Вы шикарная актриса и замечательный человек. Очень жду передачи с вами. Уверена это будет огонь", "Красота!", "Молодец, Оля! Супер", "Класс", – пишут люди в комментариях.

Ольга Сумская – советская и украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины, Народная артистка Украины. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

