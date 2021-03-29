Сумська в рушнику позувала в душі. Відео

Софія Ковнір Люди 14:18, 29.03.2021 Оновлено: 14:18, 29.03.2021

Українська актриса Ольга Сумська стала учасницею шоу зіркових пародій "Ліпсінк батл" і поділилася з шанувальниками відео, на якому позувала, миючись у душі під відомий хіт з фільму "Титанік".

Відповідний ролик знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Фанати зазначили, що з нетерпінням чекають перевтілення артистки на проєкті.

Так, Сумська з'явилася перед підписниками в душовій кабіні, де нібито співає пісню канадської співачки Селін Діон – My Heart Will Go On.

Оператором відео стала її донька, 19-річна Анна Борисюк, а ось кого саме буде пародіювати на проєкті "1+1" – актриса залишила у таємниці.

Кадр із нового відео Сумської
Скриншот

Користувачі мережі залишилися в захваті від такого відвертого ролика Сумської і підкреслили, що хочуть швидше побачити виступ знаменитості.

"Яка ви шикарна", "Ви шикарна актриса і чудова людина. Дуже чекаю передачі з вами. Впевнена це буде вогонь", "Краса!", "Молодець, Олю! Супер", "Клас", – пишуть люди в коментарях.

Сумську засипали коментарями
Скриншот
Ролик Сумської оцінили в мережі
Скриншот

  • Ольга Сумська – радянська і українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України, Народна артистка України. Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше українська актриса театру і кіно Ольга Сумська знялася оголеною у відвертій фотосесії для спецпроєкту порталу Jetsetter.

  • Ольга Сумська вразила користувачів мережі відвертим знімком. Так, вона позувала в чорному вбранні з дуже глибоким декольте, яке практично оголювало її груди.

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