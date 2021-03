Сумська в рушнику позувала в душі. Відео

Українська актриса Ольга Сумська стала учасницею шоу зіркових пародій "Ліпсінк батл" і поділилася з шанувальниками відео, на якому позувала, миючись у душі під відомий хіт з фільму "Титанік".

Відповідний ролик знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Фанати зазначили, що з нетерпінням чекають перевтілення артистки на проєкті.

Так, Сумська з'явилася перед підписниками в душовій кабіні, де нібито співає пісню канадської співачки Селін Діон – My Heart Will Go On.

Оператором відео стала її донька, 19-річна Анна Борисюк, а ось кого саме буде пародіювати на проєкті "1+1" – актриса залишила у таємниці.

Кадр із нового відео Сумської Скриншот

Користувачі мережі залишилися в захваті від такого відвертого ролика Сумської і підкреслили, що хочуть швидше побачити виступ знаменитості.

"Яка ви шикарна", "Ви шикарна актриса і чудова людина. Дуже чекаю передачі з вами. Впевнена це буде вогонь", "Краса!", "Молодець, Олю! Супер", "Клас", – пишуть люди в коментарях.

Сумську засипали коментарями Скриншот

Ролик Сумської оцінили в мережі Скриншот

Ольга Сумська – радянська і українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України, Народна артистка України. Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка.

