Сумская ответила, поздравила ли ее с Пасхой дочь Антонина Паперная, которая с мужем-россиянином живет в Москве

Известная украинская актриса Ольга Сумская старается не говорить о своей старшей дочери, которая также связала свою жизнь с кино, Антонине Паперной. Дело в том, что девушка после полномасштабного вторжения осталась жить в Москве со своим мужем-россиянином, актером Владимиром Яглычем, а также их общими детьми. Тем не менее журналисты поинтересовались у народной артистки Украины, поздравила ли ее дочь, которая полностью игнорирует войну на Родине, со светлым праздником Пасхи.

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По словам Сумской, она созвонилась с Паперной накануне праздника. Об этом разговоре она рассказала в эфире программы "Сніданок з 1+1".

В частности, с Пасхой актрису поздравили ее внуки, с которыми она не может видеться, ведь те живут в стране-агрессоре.

"Поздравили. Еще вчера (15 апреля – ред.). Малые нас поздравляли. Говорили: "Бабуля, с праздником", – поделилась Сумская.

Как известно, артистке нелегко говорить о внуках, ведь она признается, что безумно скучает за ними, но в силу всех обстоятельств неизвестно, когда их следующая встреча может состояться.

Кинозвезду решила поддержать ведущая "Сніданку" Валентина Хамайко. Она заверила, что семья должна поддерживать связь, несмотря ни на что.

"Семья должна поддерживать связь как бы не складывались обстоятельства. Семья остается семьей. Связь нужно поддерживать. Это чрезвычайно важно", – прокомментировала журналистка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ольга Сумская без слез не может говорить о своей дочери и двух внуках, которые проживают в Москве. По ее словам, звездная бабушка может звонить родственникам, но общаться с ними приходится очень сдержанно.

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